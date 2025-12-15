Ouvir
Amadora-Sintra. Tempo de espera para doentes muito urgentes baixou para duas horas

15 dez, 2025 - 09:06 • João Maldonado

Há agora dois doentes muito urgentes obrigados a esperar até ser observados. Reportagem da Renascença no Hospital Fernando Fonseca constatou uma sala de espera com lugares disponíveis.

A+ / A-

[Atualizado]

Pelas 10h40 o tempo de espera para dois doentes classificados como muito urgentes rondava as duas horas para uma primeira observação depois da triagem.

Uma evolução face às oito horas que se registavam perto das 09h00, quando havia cinco doentes à espera de serem atendidos.

Há muitas cadeiras vazias ao início do dia, sendo que o tempo de espera para as pulseiras amarelas (doentes urgentes) chegou a ser nulo. No entanto, segundo dados do Serviço Nacional de Saúde, situa-se agora nas 10 horas.

O país atravessa semanas "particularmente exigentes" - classificação da Ministra da Saúde. O pico da gripe deverá ser atingido até ao final do ano e, especialmente nesta fase, o Governo recomenda fortemente que Linha SNS 24 (808 24 24 24) seja contactada para aferir a necessidade de uma deslocação ao hospital. Se essa for a opção, aconselha-se o uso de máscara.

