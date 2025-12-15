Ouvir
Fraude

Câmara de Lisboa alerta para burla de resgate de animais desaparecidos

15 dez, 2025 - 17:58 • Redação

Falsos profissionais da Casa dos Animais de Lisboa contactam os donos dos animais desaparecidos a pedir um valor de resgate. Em chamada telefónica, afirmam que animal foi "encontrado e submetido a tratamentos ou cirurgias".

Donos de animal de estimação desaparecidos em Lisboa estão a ser contactados por falsos profissionais da Casa dos Animais de Lisboa (CAL), exigindo pagamentos para a devolução dos animais encontrados.

A Câmara de Lisboa alertou esta segunda-feira para a existência de uma fraude contra tutores de animais desaparecidos e apela para que "qualquer pessoa que receba contactos suspeitos não efetue pagamentos e reporte de imediato a tentativa de fraude à Polícia de Segurança Pública".

O esquema fraudulento tem-se registado, de acordo com o município de Lisboa, "nas últimas semanas", com "vários cidadãos" que divulgaram o desaparecimento dos seus animais em plataformas online a serem "contactados por indivíduos que, fazendo-se passar por profissionais da CAL"

Estes supostos profissionais afirmam que o animal foi "encontrado, submetido a tratamentos ou cirurgias, e que está disponível para devolução mediante pagamento por MBWay ou por referência multibanco".

Perante esta fraude contra tutores de animais desaparecidos, a Câmara de Lisboa esclarece que "a CAL não solicita pagamentos, por MBWay ou referência multibanco, para efeitos de restituição de animais".

"Quando um animal é encontrado com identificação eletrónica, o tutor é contactado diretamente pela CAL. Qualquer pagamento devido é realizado exclusivamente no momento da devolução, presencialmente, e conforme os valores estabelecidos", informa a autarquia.

Em comunicado, a Câmara de Lisboa afirma ainda que esta prática fraudulenta tem causado "prejuízos a diversos cidadãos" e gera confusão associada ao funcionamento da instituição da CAL.

Perante esta fraude, o município informa que irá avaliar, juntamente com as autoridades competentes, os passos adequados para denúncia e investigação da situação.

A agência Lusa questionou a Câmara de Lisboa sobre quantas queixas recebeu de tutores de animais desaparecidos afetados por esta fraude, mas não foi possível obter essa informação.

O provedor municipal dos animais de Lisboa, Pedro Emanuel Paiva, disse desconhecer a situação. Funcionando como centro de recolha oficial de animais errantes na cidade, a CAL promove a captura e tratamento de animais errantes, executa ações para reduzir o abandono e fomenta a adoção responsável.

Tópicos
