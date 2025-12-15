Ouvir
Conta da luz vai aumentar 18 a 28 cêntimos por mês a partir de janeiro

15 dez, 2025 - 20:23 • Diogo Camilo

Regulador estima que um casal sem filhos verá a fatura mensal aumentar, em média, 18 cêntimos a partir de 1 de janeiro. Já um casal com dois filhos pagará mais 28 cêntimos por mês.

A+ / A-

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aprovou as tarifas e preços para a energia elétrica que vão passar a estar em vigor a partir de 1 de janeiro de 2026, confirmando um aumento de 1% para o mercado regulado em Portugal Continental.

Em comunicado, o regulador anunciou que a aprovação da proposta inicial apresentada a 15 de outubro e que irá afetar os cerca de 800 mil consumidores que ainda permanecem no mercado regulado.

Segundo estimativas da ERSE, um casal sem filhos verá a fatura mensal aumentar, em média, 18 cêntimos. Já um casal com dois filhos pagará mais 28 cêntimos por mês.

A ERSE refere que, em Portugal Continental, os preços de venda a clientes finais do mercado regulado crescerão numa média anual de 1,7%, no período de 2021 até 2026. O maior aumento aconteceu em 2024, com um crescimento da fatura de 2,9%.

No mercado liberalizado, os preços de venda a clientes finais variam entre comercializadores e dependem da oferta comercial contratualizada pelo cliente.

"No ano 2026, os consumidores com tarifa social, quer no mercado regulado, quer no mercado liberalizado, beneficiam de um desconto de 33,8%, aprovado pelo membro do Governo responsável pela área da energia, calculado por referência aos preços de venda a clientes finais do mercado regulado", refere o regulador.

A ERSE vai ainda aumentar em 3% a tarifa de acesso às redes, que é comum a todos os consumidores, estejam ou não no mercado regulado - e que está relacionada com infraestruturas e serviços partilhados por todos e influencia os preços praticados pelas empresas fornecedoras de eletricidade.

