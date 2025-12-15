Especialistas propõem fundo de inovação jornalística e identificação obrigatória de conteúdos artificiais

Os media portugueses não estão preparados para o impacto da Inteligência Artificial na circulação de informação. Esta é uma das ideias-chave do Livro Branco sobre Inteligência Artificial aplicada ao Jornalismo, o primeiro estudo de âmbito nacional dedicado a avaliar a adoção de Inteligência Artificial (IA) nos media portugueses, que é apresentado esta segunda-feira em Lisboa.

83,8% dos jornalistas portugueses nunca receberam formação em Inteligência Artificial. Seis em cada 10 jornalistas afirmam que não têm códigos de conduta sobre Inteligência Artificial nas suas redações e acreditam que a Inteligência Artificial vai agravar a desinformação. Quase metade dos inquiridos (48%) acredita em impactos negativos na ética e deontologia profissionais. Nesse sentido, o Livro Branco hoje apresentado propõe a implementação de manuais internos de boas práticas nas redações, com critérios claros de uso e supervisão humana e o lançamento de um programa nacional de formação de jornalistas, desenvolvido em colaboração entre CENJOR, universidades, institutos politécnicos e empresas de media.

"Estas fragilidades são particularmente acentuadas em meios locais e regionais, favorecendo usos casuísticos e "práticas invisíveis" sem enquadramento explícito. A opacidade algorítmica exige explicabilidade e auditabilidade operacionais , enquanto fluxos híbridos requerem matrizes claras de responsabilidade, validação humana sistemática (human-in-the-loop) e protocolos de correção pública", defendem os especialistas coordenados pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

O estudo contou ainda com a colaboração da Universidade do Minho, da Universidade Católica Portuguesa, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, da Universidade Europeia, da Universidade da Beira Interior, da Universidade de Coimbra, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Os resultados apurados dizem respeito a um inquérito distribuído pela Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas em Portugal e também pelas empresas registadas na base de dados da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, com recolha entre fevereiro e setembro do ano corrente. "A amostra é de 295 jornalistas, que, embora nos pareça à primeira vista ser um número escasso, é a maior amostra que existe em Portugal sobre estes estudos", explica Paulo Nuno Vicente, coordenador do grupo de trabalho, em declarações à Renascença.

Mais investigação e formação de profissionais

O grupo de trabalho que redigiu o Livro Branco cruzou inquéritos com discussões em grupos focais, concluindo que há um "paradoxo de eficiência", onde "os ganhos de rapidez e automatização não são acompanhados por métricas claras ou reinvestimento editorial que permitam consolidar melhorias efetivas". As dificuldades são dsitintas conforme os meios. Na televisão, os profissionais reclamam "competências forenses para a análise de artefactos de vídeo e voz; na rádio, sobre mecanismos de deteção de clonagem de voz; e, na imprensa e no online, sobre práticas de verificação multimodal e rotulagem consistente de conteúdos assistidos ou gerados por IA".

Entre as recomendações está a integração de competências em IA nos cursos de Jornalismo e Comunicação "através de um referencial nacional co-construído, que incorpore de forma transversal conteúdos sobre IA e tecnologias emergentes, acompanhados de formação certificada para docentes, promovendo uma abordagem interdisciplinar". Os estudos de base mostram que a utilização de IA no jornalismo português é maioritariamente "operacional e não intensiva", com uso maioritariamente raro ou ocasional, centrado em tarefas como pesquisa e recolha de informação (56,1%), tradução automática (41%) e transcrição (40%). Os profissionais do jornalismo online são os que concentram maior regularidade de utilização ( 57,6% com uso diário e 22,2% com uso frequente).

O Livro Branco recomenda a criação de um Observatório Nacional sobre Inteligência Artificial e Jornalismo, "com a missão de produzir conhecimento, monitorizar a aplicação de IA no ecossistema informativo nacional, mapear riscos e oportunidades, apoiar processos de decisão e promover a literacia algorítmica da sociedade civil". Esta proposta inclui a criação de um portal público com dados, a publicação de pelo menos 2 relatórios por ano com dados setoriais e recomendações, tendo por base a constituição e entrada em funcionamento do Observatório até 12 meses após a sua aprovação.

Na investigação académica, os especialistas sugerem criar uma convocatória pela FCT (futura AI²) "para financiamento a projetos de investigação exploratórios em IA aplicada ao jornalismo português, com base em dados e necessidades do contexto nacional". No detalhe, os peritos defendem a definição de algumas prioridades de investigação como a automação editorial explicável, deteção de desinformação ou curadoria algorítmica, ética e IA, com projetos piloto nas redações e "envolvimento direto de jornalistas nas fases de conceção, teste e validação". Pretende-se a aprovação de pelo menos 5 projetos exploratórios de investigação, com participação de media portugueses em 100% dos consórcios financiados. A proposta implica publicar pelo menos 5 relatórios técnicos sobre a aplicação de IA no contexto português e organização de uma conferência anual com apresentação pública dos resultados dos projetos.

O relatório recomenda ainda o reforço do papel do Serviço Público de Media na Literacia Mediática e no Combate à Desinformação, "desenvolvendo conteúdos regulares, multiplataforma e de acesso livre, incluindo formatos adaptados ao público infanto-juvenil".

Alertas obrigatórios para conteúdos gerados por IA

Uma das propostas do Livro Branco é a implementação de "normas obrigatórias de sinalização pública de conteúdos generativos", forçando os operadores de media a adoptar "procedimentos técnicos e editoriais de identificação visível, verificável e consistente". De acordo com a observação do grupo de trabalho, as redações já tentam mitigar os riscos de desinformação através de triagem, proibição da geração automática de conteúdos e rotulagem de materiais gerados por IA. O relatório propõe ainda um "quadro nacional de recomendações para a utilização de IA nos media", coordenado pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social

"Verificar é estruturalmente mais custoso do que gerar conteúdos falsos, pressionando rotinas de apuração e aumentando riscos reputacionais na ausência de validação formal", pode ler-se no Livro Branco, coordenado pela Universidade NOVA de Lisboa com financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian e do European Media and Information Fund.

Paulo Nuno Vicente, coordenador do Livro Branco em nome da Nova, explica que esta recomendação dirige-se em primeiro lugar às empresas jornalísticas " mas também consideramos muito importante que dimensões como a publicidade ou mesmo a comunicação institucional, possam passar a dispor desta obrigatoriedade".

Sobra a questão de saber como "carimbar " essa informação no contexto das redes sociais onde cada vez mais portugueses vão "alimentar-se" de informação. "A regulação das plataformas é o grande desafio para as entidades reguladoras, a ser feita pela transposição do chamado AI Act, o Regulamento da Inteligência Artificial", explica Paulo Nuno Vicente à Renascença.

O Livro Branco deixa diversos recados neste domínio, alertando que a "plataformização do ecossistema noticioso configura um regime de intermediação algorítmica que desloca funções críticas de distribuição e monetização para infraestruturas externas , reconfigurando poderes editoriais e condicionando a autonomia jornalística". O relatório adverte que "a dependência de soluções comerciais é particularmente elevada, sendo que neste cenário apenas 6,8% dos/as profissionais referem ter controlo direto sobre algoritmos ou modelos de IA e só 26,4% reconhecem possuir capacidade técnica para avaliar criticamente estas soluções, com especial carência em meios locais e regionais.

Um fundo para inovação de IA em jornalismo

Entre as recomendações, o relatório sugere ainda a criação de um programa nacional de apoio à inovação em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo, a partir de financiamento gerido por um consórcio com fundações, empresas de media e tecnológicas e universidades baseado na Estrutura de Missão para os Media criada em 2024 pelo Governo. O objetivo é desenvolver uma linha de financiamento para projetos de inovação jornalística com IA," com critérios transparentes e escaláveis, incluindo apoio à criação de iniciativas de inovação regionais focadas na experimentação e capacitação local".

Os peritos recomendam a constituição de um consórcio com representantes de pelo menos 5 tipos de entidades parceiras num prazo de 6 meses, o lançamento de uma linha de financiamento num prazo de 9 meses, o estabelecimento de uma rede nacional de iniciativas de inovação que esteja operacional até 18 meses após o início do programa e a capacidade de testar pelo menos 10 soluções tecnológicas com aplicação no jornalismo nos primeiros 2 anos.

Este programa deveria receber pelo menos 15 candidaturas elegíveis por ano em que, pelo menos 50% delas, sejam lideradas por meios regionais ou locais. A dimensão regionalizada do programa leva o Livro Branco a propor a aprovação de um mínimo de 5 iniciativas de inovação na primeira convocatória, cobrindo as 5 regiões-plano.

Os autores dão muita atenção a este pormenor, sustentando que o futuro do jornalismo no contexto da IA "será plural", através da coexistência de redações "altamente capacitadas" e outras com recursos mais limitados. "Políticas públicas orientadas, iniciativas privadas de apoio à inovação distribuída, reforço da formação local/ regional e mecanismos de cooperação podem reduzir assimetrias que, de outra forma, tendem a agravar-se", alertam os peritos.

" A validação humana sistemática, os protocolos de transparência e de prestação de contas, a proteção de dados e de fontes, a revisão das práticas editoriais e a formação contínua constituem não apenas salvaguardas, mas condições estruturantes da própria inovação", sublinham os autores do documento.

Rever Direitos de Autor para proteção das obras sujeitas a IA

Os riscos da IA no domínio dos direitos de autor estão bem visíveis nos resultados do inquérito que acompanha este Livro Branco. 52,2% dos profissionais sustentam que não existe autorização para uso de conteúdos jornalísticos no treino de modelos.

"Os profissionais de rádio e televisão salientam riscos nos Direitos Conexos de voz e imagem (clonagem, recriação) , defendendo cláusulas contratuais específicas e rotulagem consistente", anota o relatório que defende a revisão do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, "incorporando os desafios colocados pela IA e alinhando o regime jurídico nacional com as orientações europeias e internacionais".