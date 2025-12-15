Especialistas propõem fundo de inovação jornalística e identificação obrigatória de conteúdos artificiais

15 dez, 2025 - 07:06 • José Pedro Frazão
Os media portugueses não estão preparados para o impacto da Inteligência Artificial na circulação de informação. Esta é uma das ideias-chave do Livro Branco sobre Inteligência Artificial aplicada ao Jornalismo, o primeiro estudo de âmbito nacional dedicado a avaliar a adoção de Inteligência Artificial (IA) nos media portugueses, que é apresentado esta segunda-feira em Lisboa.
83,8% dos jornalistas portugueses nunca receberam formação em Inteligência Artificial. Seis em cada 10 jornalistas afirmam que não têm códigos de conduta sobre Inteligência Artificial nas suas redações e acreditam que a Inteligência Artificial vai agravar a desinformação. Quase metade dos inquiridos (48%) acredita em impactos negativos na ética e deontologia profissionais. Nesse sentido, o Livro Branco hoje apresentado propõe a implementação de manuais internos de boas práticas nas redações, com critérios claros de uso e supervisão humana e o lançamento de um programa nacional de formação de jornalistas, desenvolvido em colaboração entre CENJOR, universidades, institutos politécnicos e empresas de media.
"Estas fragilidades são particularmente acentuadas em meios locais e regionais, favorecendo usos casuísticos e "práticas invisíveis" sem enquadramento explícito. A opacidade algorítmica exige explicabilidade e auditabilidade operacionais , enquanto fluxos híbridos requerem matrizes claras de responsabilidade, validação humana sistemática (human-in-the-loop) e protocolos de correção pública", defendem os especialistas coordenados pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
O estudo contou ainda com a colaboração da Universidade do Minho, da Universidade Católica Portuguesa, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, da Universidade Europeia, da Universidade da Beira Interior, da Universidade de Coimbra, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Os resultados apurados dizem respeito a um inquérito distribuído pela Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas em Portugal e também pelas empresas registadas na base de dados da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, com recolha entre fevereiro e setembro do ano corrente. "A amostra é de 295 jornalistas, que, embora nos pareça à primeira vista ser um número escasso, é a maior amostra que existe em Portugal sobre estes estudos", explica Paulo Nuno Vicente, coordenador do grupo de trabalho, em declarações à Renascença.
O grupo de trabalho que redigiu o Livro Branco cruzou inquéritos com discussões em grupos focais, concluindo que há um "paradoxo de eficiência", onde "os ganhos de rapidez e automatização não são acompanhados por métricas claras ou reinvestimento editorial que permitam consolidar melhorias efetivas". As dificuldades são dsitintas conforme os meios. Na televisão, os profissionais reclamam "competências forenses para a análise de artefactos de vídeo e voz; na rádio, sobre mecanismos de deteção de clonagem de voz; e, na imprensa e no online, sobre práticas de verificação multimodal e rotulagem consistente de conteúdos assistidos ou gerados por IA".
Entre as recomendações está a integração de competências em IA nos cursos de Jornalismo e Comunicação "através de um referencial nacional co-construído, que incorpore de forma transversal conteúdos sobre IA e tecnologias emergentes, acompanhados de formação certificada para docentes, promovendo uma abordagem interdisciplinar". Os estudos de base mostram que a utilização de IA no jornalismo português é maioritariamente "operacional e não intensiva", com uso maioritariamente raro ou ocasional, centrado em tarefas como pesquisa e recolha de informação (56,1%), tradução automática (41%) e transcrição (40%). Os profissionais do jornalismo online são os que concentram maior regularidade de utilização ( 57,6% com uso diário e 22,2% com uso frequente).
O Livro Branco recomenda a criação de um Observatório Nacional sobre Inteligência Artificial e Jornalismo, "com a missão de produzir conhecimento, monitorizar a aplicação de IA no ecossistema informativo nacional, mapear riscos e oportunidades, apoiar processos de decisão e promover a literacia algorítmica da sociedade civil". Esta proposta inclui a criação de um portal público com dados, a publicação de pelo menos 2 relatórios por ano com dados setoriais e recomendações, tendo por base a constituição e entrada em funcionamento do Observatório até 12 meses após a sua aprovação.
Na investigação académica, os especialistas sugerem criar uma convocatória pela FCT (futura AI²) "para financiamento a projetos de investigação exploratórios em IA aplicada ao jornalismo português, com base em dados e necessidades do contexto nacional". No detalhe, os peritos defendem a definição de algumas prioridades de investigação como a automação editorial explicável, deteção de desinformação ou curadoria algorítmica, ética e IA, com projetos piloto nas redações e "envolvimento direto de jornalistas nas fases de conceção, teste e validação". Pretende-se a aprovação de pelo menos 5 projetos exploratórios de investigação, com participação de media portugueses em 100% dos consórcios financiados. A proposta implica publicar pelo menos 5 relatórios técnicos sobre a aplicação de IA no contexto português e organização de uma conferência anual com apresentação pública dos resultados dos projetos.
O relatório recomenda ainda o reforço do papel do Serviço Público de Media na Literacia Mediática e no Combate à Desinformação, "desenvolvendo conteúdos regulares, multiplataforma e de acesso livre, incluindo formatos adaptados ao público infanto-juvenil".
Uma das propostas do Livro Branco é a implementação de "normas obrigatórias de sinalização pública de conteúdos generativos", forçando os operadores de media a adoptar "procedimentos técnicos e editoriais de identificação visível, verificável e consistente". De acordo com a observação do grupo de trabalho, as redações já tentam mitigar os riscos de desinformação através de triagem, proibição da geração automática de conteúdos e rotulagem de materiais gerados por IA. O relatório propõe ainda um "quadro nacional de recomendações para a utilização de IA nos media", coordenado pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social
"Verificar é estruturalmente mais custoso do que gerar conteúdos falsos, pressionando rotinas de apuração e aumentando riscos reputacionais na ausência de validação formal", pode ler-se no Livro Branco, coordenado pela Universidade NOVA de Lisboa com financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian e do European Media and Information Fund.
Paulo Nuno Vicente, coordenador do Livro Branco em nome da Nova, explica que esta recomendação dirige-se em primeiro lugar às empresas jornalísticas " mas também consideramos muito importante que dimensões como a publicidade ou mesmo a comunicação institucional, possam passar a dispor desta obrigatoriedade".
Sobra a questão de saber como "carimbar " essa informação no contexto das redes sociais onde cada vez mais portugueses vão "alimentar-se" de informação. "A regulação das plataformas é o grande desafio para as entidades reguladoras, a ser feita pela transposição do chamado AI Act, o Regulamento da Inteligência Artificial", explica Paulo Nuno Vicente à Renascença.
O Livro Branco deixa diversos recados neste domínio, alertando que a "plataformização do ecossistema noticioso configura um regime de intermediação algorítmica que desloca funções críticas de distribuição e monetização para infraestruturas externas , reconfigurando poderes editoriais e condicionando a autonomia jornalística". O relatório adverte que "a dependência de soluções comerciais é particularmente elevada, sendo que neste cenário apenas 6,8% dos/as profissionais referem ter controlo direto sobre algoritmos ou modelos de IA e só 26,4% reconhecem possuir capacidade técnica para avaliar criticamente estas soluções, com especial carência em meios locais e regionais.
Entre as recomendações, o relatório sugere ainda a criação de um programa nacional de apoio à inovação em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo, a partir de financiamento gerido por um consórcio com fundações, empresas de media e tecnológicas e universidades baseado na Estrutura de Missão para os Media criada em 2024 pelo Governo. O objetivo é desenvolver uma linha de financiamento para projetos de inovação jornalística com IA," com critérios transparentes e escaláveis, incluindo apoio à criação de iniciativas de inovação regionais focadas na experimentação e capacitação local".
Os peritos recomendam a constituição de um consórcio com representantes de pelo menos 5 tipos de entidades parceiras num prazo de 6 meses, o lançamento de uma linha de financiamento num prazo de 9 meses, o estabelecimento de uma rede nacional de iniciativas de inovação que esteja operacional até 18 meses após o início do programa e a capacidade de testar pelo menos 10 soluções tecnológicas com aplicação no jornalismo nos primeiros 2 anos.
Este programa deveria receber pelo menos 15 candidaturas elegíveis por ano em que, pelo menos 50% delas, sejam lideradas por meios regionais ou locais. A dimensão regionalizada do programa leva o Livro Branco a propor a aprovação de um mínimo de 5 iniciativas de inovação na primeira convocatória, cobrindo as 5 regiões-plano.
Os autores dão muita atenção a este pormenor, sustentando que o futuro do jornalismo no contexto da IA "será plural", através da coexistência de redações "altamente capacitadas" e outras com recursos mais limitados. "Políticas públicas orientadas, iniciativas privadas de apoio à inovação distribuída, reforço da formação local/ regional e mecanismos de cooperação podem reduzir assimetrias que, de outra forma, tendem a agravar-se", alertam os peritos.
" A validação humana sistemática, os protocolos de transparência e de prestação de contas, a proteção de dados e de fontes, a revisão das práticas editoriais e a formação contínua constituem não apenas salvaguardas, mas condições estruturantes da própria inovação", sublinham os autores do documento.
Os riscos da IA no domínio dos direitos de autor estão bem visíveis nos resultados do inquérito que acompanha este Livro Branco. 52,2% dos profissionais sustentam que não existe autorização para uso de conteúdos jornalísticos no treino de modelos.
"Os profissionais de rádio e televisão salientam riscos nos Direitos Conexos de voz e imagem (clonagem, recriação) , defendendo cláusulas contratuais específicas e rotulagem consistente", anota o relatório que defende a revisão do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, "incorporando os desafios colocados pela IA e alinhando o regime jurídico nacional com as orientações europeias e internacionais".