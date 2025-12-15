Ouvir
GNR deteve mais de 12.500 condutores sob efeito do álcool

15 dez, 2025 - 07:43 • Olímpia Mairos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou, até 30 de novembro, 12.506 detenções por condução sob o efeito do álcool e 76 detenções por condução de veículo sob a influência de substâncias psicotrópicas, estupefacientes ou produtos análogos.

Em comunicado, a força de segurança indica que neste período foram fiscalizados 1.705,756 condutores em todo o território nacional continental.

Para reforçar a segurança, a GNR vai realizar, entre os dias 15 e 21 de dezembro, a Operação RoadPol – “Álcool e Estupefacientes ou Psicotrópicos”, no âmbito do planeamento anual definido pela Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol).

A operação visa intensificar a fiscalização da condução sob o efeito do álcool e de substâncias proibidas, promovendo comportamentos mais seguros por parte dos condutores e contribuindo para a redução da sinistralidade rodoviária grave.

A RoadPol é uma organização europeia criada pelas polícias de trânsito da Europa, com o objetivo de reforçar a segurança rodoviária e a aplicação da lei nas estradas.

As operações de âmbito europeu caracterizam-se por uma intervenção simultânea e coordenada sobre as principais causas dos acidentes rodoviários, procurando influenciar positivamente os utilizadores da via pública e fomentar uma cultura de condução segura.

A GNR lembra que a condução sob o efeito do álcool ou de substâncias psicotrópicas continua a ser um dos principais fatores de risco associados aos acidentes rodoviários graves, razão pela qual tem merecido especial atenção nas políticas de segurança rodoviária a nível europeu e nacional.

