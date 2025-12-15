Gripe e infeções respiratórias aumentam procura de hospitais, SNS 24 e INEM

A procura das urgências hospitalares, do SNS 24 e do INEM aumentou entre 1 e 7 de dezembro, impulsionada pelo aumento de casos de gripe e infeções respiratórias, que atingiram níveis superiores aos de épocas anteriores, segundo a DGS. Segundo o Relatório de Resposta Sazonal em Saúde – Vigilância e Monitorização da Direção-Geral da Saúde, verificou-se, neste período, um aumento do número total de episódios de urgência hospitalar, totalizando 128.602, mais 1,7% do que na semana anterior. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O aumento foi acompanhando por uma subida de episódios de urgência por infeção respiratória aguda, que representaram 8,1% do total, mais 1,2 pontos percentuais em relação à semana anterior, e de casos por síndrome gripal. Este crescimento dos casos de gripe foi mais acentuado nos adultos entre os 19 e os 59 anos e com 65 ou mais anos. "Quando comparado com as épocas anteriores, observou-se uma proporção de episódios de urgência por síndrome gripal superior a todas as épocas anteriores e mais precoce", sublinha a DGS. Verificou-se, contudo, uma diminuição da proporção de episódios de urgência por síndrome gripal cujo destino foi o internamento.

A nível nacional, observou-se um aumento da média móvel a sete dias da ocupação de camas em enfermaria por todas as causas (80,1%) e um aumento da ocupação de camas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) (70,1%). Segundo o relatório, a proporção de doentes com diagnóstico de gripe admitidos em UCI diminuiu para 2,6%. A mortalidade geral manteve-se dentro do esperado, embora se tenha registado excesso na região Norte e entre pessoas dos 75 aos 84 anos. "A mortalidade proporcional por doenças do sistema respiratório (12,1%) apresentou uma tendência crescente, face às duas semanas anteriores, acima do observado no início da época (9,7% na semana 40 de 2025), mas abaixo do máximo observado na época 2024/2025 (16,5%)", segundo uma análise preliminar das causas de morte. Os dados também mostram um aumento de 4% dos atendimentos na Linha SNS24, que totalizaram 90.294. Embora os atendimentos triados por febre tenham diminuído 10,5%, para 1.070 chamadas, os contactos por problema respiratório agudo aumentaram 21,4%, totalizando 30.166 atendimentos.