Homem próximo de ex-PR guineense detido em Lisboa foi libertado sem ir a tribunal

15 dez, 2025 - 15:30 • Lusa

Detido no domingo por suspeita de contrabando e branqueamento foi libertado sem ir a tribunal, indicou hoje à Lusa fonte da Polícia Judiciária.

O homem próximo do ex-presidente da Guiné-Bissau Sissoco Embaló detido no domingo em Lisboa por suspeita de contrabando e branqueamento foi libertado sem ir a tribunal, indicou hoje à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

No domingo, a PJ tinha informado que o cidadão estrangeiro, que não identificou, iria ser interrogado por um juiz para aplicação de medidas de coação, o que acabou por não acontecer, uma vez que crime principal de que aquele é suspeito (contrabando) é punível com uma pena máxima inferior a cinco anos de prisão.

O arguido, cuja proximidade a Sissoco Embaló foi confirmada à Lusa por fonte ligada à investigação, foi detido no domingo pela PJ no Aeroporto Militar de Figo Maduro, em Lisboa, e na sua bagagem tinha cerca de cinco milhões de euros em numerário, cuja origem será agora investigada pelas autoridades.

