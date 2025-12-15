Incêndio na antiga refinaria da Petrogal em Leça da Palmeira após explosão

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira na antiga refinaria da Petrogal, em Leça da Palmeira, no concelho de Matosinhos, na sequência de uma explosão ocorrida no interior das instalações, atualmente desativadas.

De acordo com o Jornal de Notícias, a explosão registou-se cerca das 9h35, no chamado “miolo” da refinaria, que encerrou definitivamente em 2021. As causas do incidente são, para já, desconhecidas. Nas imediações é percetível um intenso cheiro a gás.

O combate às chamas está a ser assegurado pela corporação de bombeiros da própria empresa, tendo sido acionado o alerta amarelo. Segundo os Bombeiros Voluntários de Leça do Balio – Leça de Matosinhos, este nível de alerta significa que a situação está a ser resolvida internamente, mantendo-se aquela corporação em prevenção, caso seja necessária a sua intervenção.

De acordo com informação disponível no site da Proteção Civil, no local encontram-se 16 operacionais apoiados por quatro viaturas, pertencentes à corporação de bombeiros da empresa.

Até ao momento, não há registo de feridos.