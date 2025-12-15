Ouvir
Incêndio na antiga refinaria da Petrogal em Leça da Palmeira foi extinto

15 dez, 2025 - 10:06 • Olímpia Mairos , Hugo Monteiro

De acordo com informação disponível no site da Proteção Civil, no local encontram-se 16 operacionais apoiados por quatro viaturas, pertencentes à corporação de bombeiros da empresa.

A+ / A-

[Atualizado às 10h35]

Está extinto o incêndio que na última hora deflagrou no interior da refinaria desativada da Petrogal em Leça da Palmeira - Matosinhos, esta segunda-feira. Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Porto confirma, à Renascença, que o fogo foi combatido apenas pelos meios internos da própria empresa.

Não há registo de vítimas. As chamas deflagraram num tanque de aditivos para óleos, com causas ainda por apurar.

De acordo com o "Jornal de Notícias", a explosão registou-se cerca das 9h35, no chamado “miolo” da refinaria, que encerrou definitivamente em 2021.

O combate às chamas está a ser assegurado pela corporação de bombeiros da própria empresa, tendo sido acionado o alerta amarelo. Segundo os Bombeiros Voluntários de Leça do Balio – Leça de Matosinhos, este nível de alerta significa que a situação está a ser resolvida internamente, mantendo-se aquela corporação em prevenção, caso seja necessária a sua intervenção.

