  • Noticiário das 9h
  • 15 dez, 2025
IPMA coloca seis distritos sob aviso laranja devido à agitação marítima

15 dez, 2025 - 06:33 • Olímpia Mairos

As previsões da meteorologia apontam para queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, com a cota a descer para os 1400/1600 metros a partir do final da tarde.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta segunda-feira seis distritos de Portugal continental sob aviso laranja, devido à forte agitação marítima prevista para os próximos dias.

Os distritos de Lisboa, Leiria e Coimbra estarão sob aviso laranja entre as 6h00 de terça-feira e as 0h00 de quarta-feira. Já Faro, Setúbal e Beja mantêm o mesmo nível de aviso até às 3h00 de quarta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o IPMA, nestas regiões preveem-se ondas de noroeste com cinco a seis metros de altura significativa, podendo atingir até 10 metros de altura máxima.

Além destes seis distritos, também Porto, Guarda, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Braga e a Madeira (costa norte e Porto Santo) vão estar sob aviso amarelo, devido a fenómenos como agitação marítima, queda de neve e vento, em diferentes períodos entre esta segunda-feira e quarta-feira.

Para esta segunda-feira, a previsão aponta para céu em geral muito nublado, com períodos de chuva no litoral Norte e Centro a partir da manhã, estendendo-se gradualmente ao restante território. A precipitação deverá evoluir para aguaceiros, que poderão ser por vezes de granizo e acompanhados de trovoada, sobretudo no litoral oeste.

Está ainda prevista queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, com a cota a descer para os 1400/1600 metros a partir do final da tarde.

O vento soprará fraco a moderado do quadrante sul, intensificando-se no litoral e nas terras altas, onde poderá atingir rajadas até 65 km/h, rodando gradualmente para oeste/noroeste ao longo da tarde.

Haverá também neblina ou nevoeiro matinal no interior Norte e Centro, podendo persistir até ao início da tarde, bem como em alguns locais da região Sul. As temperaturas máximas deverão descer, de forma mais acentuada no Norte e Centro do país.

As autoridades recomendam o acompanhamento das atualizações do IPMA e a adoção de comportamentos de segurança, especialmente junto à orla costeira.

