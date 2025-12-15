Lei da Nacionalidade declarada inconstitucional pelo TC

As normas declaradas inconstitucionais por unanimidade dizem respeito ao impedimento automático ao acesso à cidadania por quem tenha sido condenado por um crime com pena igual ou superior a dois anos de prisão, à consolidação da nacionalidade não afetar situações "manifesta fraude" - por não ser possível determinar o conceito -, e a norma que diz respeito aos pedidos que dependem da data da autorização de residência e não do seu pedido, violando o pedido de proteção de confiança.

Relativamente às alterações profundas à Lei da Nacionalidade, que foram analisadas pela juíza Dora Neto, os juízes decidiram que as mesmas são inconstitucionais. Em causa estão quatro normas da nova Lei da Nacionalidade , com três normas a terem sido inconstitucionais por unanimidade.

Os decretos, que tiveram origem numa proposta do Governo, receberam um pedido de fiscalização preventiva do PS, após terem sido aprovados com o voto a favor do Chega. O anúncio do Tribunal Constitucional foi feito durante uma conferência de imprensa que incluiu a leitura pública dos acórdãos no Palácio Ratton, em Lisboa.

O Tribunal Constitucional decidiu esta segunda-feira que o decreto que altera a Lei da Nacionalidade é inconstitucional por unanimidade , assim como outro diploma que prevê a perda da nacionalidade como pena acessória.

Foi também considerada inconstitucional por maioria, de 10 para 1 juiz, a norma que possibilita o cancelamento da nacionalidade por comportamentos que rejeitem a adesão à comunidade nacional e seus símbolos pela “inexistência de indicação” sobre o tipo de comportamentos de que se está a falar.

Sobre o requerimento relativo à perda da nacionalidade, que ficou a cargo do vice-presidente do Tribunal Constitucional, João Carlos Loureiro, os juízes consideraram que a perda de nacionalidade viola o princípio da igualdade por diferenciar entre portugueses originários e naturalizados e entre os que têm a nacionalidade há menos ou mais de dez anos.

Com a decisão do Tribunal Constitucional, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é obrigado a devolver o diploma à Assembleia da República para alteração ou remoção. Se tiver uma maioria qualificada de dois terços, a mesma é aprovada, mesmo perante as inconstitucionalidades apontadas.

Os decretos que alteram a Lei da Nacionalidade foram aprovados a 28 de outubro, com 157 votos a favor, de PSD, Chega, IL, CDS-PP e JPP, e 64 votos contra, de PS, Livre, PCP, BE e PAN, e seguiram para o Palácio de Belém.

Se se confirmar a maioria com que os decretos foram aprovados, superior a dois terços dos deputados, os mesmos são aprovados, mesmo perante as inconstitucionalidades apontadas.

[notícia atualizada às 17h27]