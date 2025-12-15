Ministério Público acusa sete adeptos do Sporting de tentativa de homicídio qualificado de cinco adeptos do Porto

Os arguidos vão ainda responder por dez crimes de ofensas à integridade física qualificadas, um crime de incêndio, cinco crimes de roubo e três crimes de dano qualificado.

O Ministério Público (MP) acusou sete adeptos do Sporting de tentativa de homicídio qualificado de cinco adeptos do Porto. É o caso dos incidentes de 10 de junho, após um jogo de hóquei em patins entre as duas equipas.

O Jornal de Notícias cita o despacho de acusação, onde o MP entende que os arguidos atuaram no âmbito de um plano que visou atear fogo às viaturas em que seguiam os elementos do clube rival.

Dos sete arguidos acusados, cinco estão em prisão preventiva e dois em prisão domiciliária.

Na base da investigação do DIAP de Lisboa, em coadjuvação da Polícia Judiciária, estão factos ocorridos em 10 de junho, no Lumiar, em Lisboa, onde cinco adeptos do FC Porto foram agredidos e sofreram queimaduras, tendo necessitado de receber tratamento hospitalar, após o quinto jogo das meias-finais do Nacional de hóquei em patins da época 2024/25.

Segundo a acusação, os arguidos "atuaram em grupo, no âmbito de um plano que visou atear fogo às viaturas em que seguiam os elementos do clube rival - o que conseguiram concretizar relativamente a um dos veículos -, com os ocupantes no seu interior, não lhes permitindo que saíssem, desferindo pancadas e bastonadas, apedrejando as vítimas e carros, e apropriarem-se de objetos de valor que os mesmos tivessem na sua posse".