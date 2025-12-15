Ministério Público acusa sete adeptos do Sporting de tentativa de homicídio qualificado de cinco adeptos do Porto

15 dez, 2025 - 14:47 • Redação com Lusa
O Ministério Público (MP) acusou sete adeptos do Sporting de tentativa de homicídio qualificado de cinco adeptos do Porto. É o caso dos incidentes de 10 de junho, após um jogo de hóquei em patins entre as duas equipas.
Os arguidos vão ainda responder por dez crimes de ofensas à integridade física qualificadas, um crime de incêndio, cinco crimes de roubo e três crimes de dano qualificado.
O Jornal de Notícias cita o despacho de acusação, onde o MP entende que os arguidos atuaram no âmbito de um plano que visou atear fogo às viaturas em que seguiam os elementos do clube rival.
Dos sete arguidos acusados, cinco estão em prisão preventiva e dois em prisão domiciliária.