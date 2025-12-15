Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 15 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ministério Público acusa sete adeptos do Sporting de tentativa de homicídio qualificado de cinco adeptos do Porto

15 dez, 2025 - 14:47 • Redação

Arguidos vão ainda responder por dez crimes de ofensas à integridade física qualificadas, um crime de incêndio, cinco crimes de roubo e três crimes de dano qualificado.

A+ / A-

O Ministério Público (MP) acusou sete adeptos do Sporting de tentativa de homicídio qualificado de cinco adeptos do Porto. É o caso dos incidentes de 10 de junho, após um jogo de hóquei em patins entre as duas equipas.

Os arguidos vão ainda responder por dez crimes de ofensas à integridade física qualificadas, um crime de incêndio, cinco crimes de roubo e três crimes de dano qualificado.

Ataque a carro de adeptos do FC Porto após meia-final de hóquei contra Sporting faz quatro feridos

Desporto

Ataque a carro de adeptos do FC Porto após meia-final de hóquei contra Sporting faz quatro feridos

Três suspeitos foram detidos. O incidente acontece(...)

O Jornal de Notícias cita o despacho de acusação, onde o MP entende que os arguidos atuaram no âmbito de um plano que visou atear fogo às viaturas em que seguiam os elementos do clube rival.

Dos sete arguidos acusados, cinco estão em prisão preventiva e dois em prisão domiciliária.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 15 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?