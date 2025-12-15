"Nascemos os dois aqui, temos todo o conhecimento desta zona". Em Caminha, ninguém percebe como terá ocorrido o naufrágio

Em Caminha, continuam as buscas por três pescadores de nacionalidade indonésia, desaparecidos no mar há mais de 24 horas.

Entre a comunidade piscatória, ainda ninguém percebeu como terá ocorrido o naufrágio ao largo de Caminha.

"Nascemos os dois aqui na zona ribeirinha, temos todo o conhecimento desta zona", desabafa Rui Castro, irmão do mestre da embarcação que naufragou este domingo e também presidente da Associação de Pescadores de Caminha.



"Ali é uma zona de muitas correntes, aconteceu o acidente na preia-mar... Portanto não há grande explicação, só ele é que poderá dizer, quando se encontrar bem."

Os três pescadores desaparecidos têm idades compreendidas entre os 28 e os 31 anos. O mestre da embarcação "está a fazer exames e, em princípio, ainda hoje deve sair do hospital", adianta o irmão. Um outro homem, também resgatado, apresenta prognóstico reservado.

O secretário de Estado das Pescas e do Mar reuniu-se esta tarde com o comandante de operações e garantiu que tudo esta a ser feito para encontrar os três homens, após o naufrágio que continua sem explicação.

"As operações de busca estão a acontecer. Não é por falta de meios, pelo pequeno briefing que tive até agora, tudo o que pode ser acionado está a ser acionado", garantiu Salvador Malheiro. "O tempo, como podem constatar, não é o melhor, mas vamos aguardar. Este é o momento de estarmos juntos, de prestarmos a nossa solidariedade máxima. Tudo o resto depois vamos averiguar", assegurou, nomeadamente "em que condições é que embarcação estava a operar".