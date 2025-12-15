"Nascemos os dois aqui, temos todo o conhecimento desta zona". Em Caminha, ninguém percebe como terá ocorrido o naufrágio

15 dez, 2025 - 17:06 • Isabel Pacheco , Catarina Santos
Em Caminha, continuam as buscas por três pescadores de nacionalidade indonésia, desaparecidos no mar há mais de 24 horas.
Entre a comunidade piscatória, ainda ninguém percebeu como terá ocorrido o naufrágio ao largo de Caminha.
"Nascemos os dois aqui na zona ribeirinha, temos todo o conhecimento desta zona", desabafa Rui Castro, irmão do mestre da embarcação que naufragou este domingo e também presidente da Associação de Pescadores de Caminha.
"Ali é uma zona de muitas correntes, aconteceu o acidente na preia-mar... Portanto não há grande explicação, só ele é que poderá dizer, quando se encontrar bem."
Os três pescadores desaparecidos têm idades compreendidas entre os 28 e os 31 anos. O mestre da embarcação "está a fazer exames e, em princípio, ainda hoje deve sair do hospital", adianta o irmão. Um outro homem, também resgatado, apresenta prognóstico reservado.
O secretário de Estado das Pescas e do Mar reuniu-se esta tarde com o comandante de operações e garantiu que tudo esta a ser feito para encontrar os três homens, após o naufrágio que continua sem explicação.
"As operações de busca estão a acontecer. Não é por falta de meios, pelo pequeno briefing que tive até agora, tudo o que pode ser acionado está a ser acionado", garantiu Salvador Malheiro. "O tempo, como podem constatar, não é o melhor, mas vamos aguardar. Este é o momento de estarmos juntos, de prestarmos a nossa solidariedade máxima. Tudo o resto depois vamos averiguar", assegurou, nomeadamente "em que condições é que embarcação estava a operar".
Um golpe de mar poderá ter estado na origem do naufrágio, mas João Delgado, responsável pela cooperativa Mútua dos Pescadores, sublinha que ainda é "muito prematuro" tirar conclusões. "Vamos tentar esperar para que o mestre estabilize devidamente e que recupere, para depois termos uma conversa calma. Só ele pode identificar aquilo que se passou."
As operações decorrem por mar e por terra e vão contaram esta tarde com o reforço de um meio aéreo espanhol, apesar de o estado do tempo continuar a dificultar os trabalhos.
Com os pés na areia e os olhos postos no mar, João Delgado veio da Nazaré para acompanhar as buscas. "A nossa principal preocupação nesta fase é resgatar os corpos, porque sabemos que, à medida que o tempo passa, dificilmente se encontrarão com vida", admite o responsável pela cooperativa Mútua dos Pescadores. "Mas pelo menos vamos tentar fazer regressar os corpos à sua comunidade de origem."