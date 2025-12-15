Pescadores desaparecidos. "Principal preocupação é resgatar os corpos, dificilmente se encontrarão com vida"

As buscas ao largo de Caminha pelos três pescadores indonésios desaparecidos no mar, após a embarcação de pesca em que seguiam ter naufragado no domingo, prosseguem — embora dificultadas pelas condições meteorológicas.

As operações decorrem por mar e por terra e vão contar com o reforço de um meio aéreo espanhol, apesar de o estado do tempo continuar a dificultar os trabalhos.

Com os pés na areia e os olhos postos no mar, João Delgado veio da Nazaré para acompanhar as buscas. "A nossa principal preocupação nesta fase é resgatar os corpos, porque sabemos que, à medida que o tempo passa, dificilmente se encontrarão com vida", admite o responsável pela cooperativa Mútua dos Pescadores. "Mas pelo menos vamos tentar fazer regressar os corpos à sua comunidade de origem."

De acordo com o comandante da Capitania de Caminha, Vieira Pereira, está a caminho uma aeronave de asa rotativa do salvamento marítimo espanhol, com maior capacidade operacional do que os meios nacionais atualmente envolvidos.

“A aeronave da asa rotativa do salvamento marítimo espanhol tem maior capacidade do que o nosso Koala e vai tentar uma aproximação ao teatro de operações ainda nos próximos minutos”, explica.

A área de busca foi, entretanto, alargada, estendendo-se agora tanto para Sul como para Norte, abrangendo desde a zona de Caminha até ao porto de abrigo de La Guardia, em Espanha. Segundo o comandante, a baixa-mar ao final da tarde poderá constituir uma oportunidade decisiva.