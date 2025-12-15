Pescadores desaparecidos. "Principal preocupação é resgatar os corpos"

15 dez, 2025 - 13:39 • Olímpia Mairos , Isabel Pacheco
As buscas ao largo de Caminha pelos três pescadores indonésios desaparecidos no mar, após a embarcação de pesca em que seguiam ter naufragado no domingo, prosseguem — embora dificultadas pelas condições meteorológicas.
As operações decorrem por mar e por terra e vão contar com o reforço de um meio aéreo espanhol, apesar de o estado do tempo continuar a dificultar os trabalhos.
Com os pés na areia e os olhos postos no mar, João Delgado veio da Nazaré para acompanhar as buscas. "A nossa principal preocupação nesta fase é resgatar os corpos, porque sabemos que, à medida que o tempo passa, dificilmente se encontrarão com vida", admite o responsável pela cooperativa Mútua dos Pescadores. "Mas pelo menos vamos tentar fazer regressar os corpos à sua comunidade de origem."
De acordo com o comandante da Capitania de Caminha, Vieira Pereira, está a caminho uma aeronave de asa rotativa do salvamento marítimo espanhol, com maior capacidade operacional do que os meios nacionais atualmente envolvidos.
“A aeronave da asa rotativa do salvamento marítimo espanhol tem maior capacidade do que o nosso Koala e vai tentar uma aproximação ao teatro de operações ainda nos próximos minutos”, explica.
A área de busca foi, entretanto, alargada, estendendo-se agora tanto para Sul como para Norte, abrangendo desde a zona de Caminha até ao porto de abrigo de La Guardia, em Espanha. Segundo o comandante, a baixa-mar ao final da tarde poderá constituir uma oportunidade decisiva.
“Vai ocorrer por volta das 18 horas. Não temos luz solar, no entanto vamos iniciar a tentativa de chegar novamente à ilha e reavaliar para um eventual mergulho no local do naufrágio, com o recurso também aos mergulhadores do grupo de Mergulho Forense que se encontra connosco aqui em Caminha e que aguarda condições para lá chegar”, acrescenta Vieira Pereira.
Três pescadores de nacionalidade indinésia, com idades compreendidas entre os 28 e os 31 anos, continuam desaparecidos há mais de 24 horas. Os dois homens que foram resgatados, entre eles o mestre da embarcação, permanecem hospitalizados, sendo que um deles apresenta prognóstico reservado.
Entretanto, o secretário de Estado das Pescas e do Mar, Salvador Malheiro, desloca-se a Caminha esta tarde, com chegada prevista para as 15 horas. No local, irá reunir-se com o presidente da câmara municipal e com o comandante da Capitania, para acompanhar a situação no terreno e o desenrolar das operações de busca e salvamento.
Um golpe de mar poderá ter estado na origem do naufrágio, mas João Delgado sublinha que ainda é "muito prematuro" tirar conclusões. "Vamos tentar esperar para que o mestre estabilize devidamente e que recupere, para depois termos uma conversa calma. Só ele pode identificar aquilo que se passou."