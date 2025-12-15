PJ detém dois suspeitos por tráfico internacional de estupefacientes na margem Sul

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, deteve na margem Sul dois homens suspeitos da prática do crime de tráfico internacional de estupefacientes. Os detidos são sócios de uma empresa de importação de produtos que contêm Tetrahidrocanabinol (THC), provenientes de países da União Europeia.

Segundo a PJ, após a entrada em território nacional, “as substâncias ilícitas eram embaladas com recurso a máquinas especificamente adquiridas para esse efeito e dissimuladas no interior de diversos produtos alegadamente legítimos, com o objetivo de ocultar a sua verdadeira natureza”.

“Os produtos eram depois distribuídos no mercado nacional, sendo igualmente exportados para vários destinos internacionais, integrando um esquema organizado de tráfico de estupefacientes com dimensão transnacional”, acrescenta a nota.

No decorrer da operação policial, foram apreendidos milhares de produtos transformados pela empresa dos suspeitos, bem como uma viatura utilizada no âmbito da atividade criminosa.

Os dois homens foram detidos e presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR) e a proibição de contactos com os fornecedores de produto estupefaciente em bruto.

A investigação prossegue sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Comarca de Lisboa Noroeste, em Sintra, com vista ao total esclarecimento dos factos e à eventual identificação de outros envolvidos.