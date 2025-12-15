Ouvir
Crime

Prisão preventiva para professor de equitação por abusos sexuais de alunos em Alenquer

15 dez, 2025 - 11:45 • Lusa

Professor é suspeito da prática dos crimes de abuso sexual de menores sobre dois rapazes de 11 e 14 anos. Homem, de 22 anos, treinava crianças e jovens dos 6 aos 16 anos e acompanhava-os em competições.

O Tribunal de Loures colocou em prisão preventiva um professor de equitação suspeito de crimes de abuso sexual e pornografia de menores contra os seus alunos em Alenquer, disse esta segunda-feira fonte da Polícia Judiciária (PJ).

A mesma fonte afirmou que o suspeito foi detido pela Polícia Judiciária em Alenquer, no distrito de Lisboa, após a denúncia de uma das vítimas e da consequente investigação policial.

O homem foi ouvido na sexta-feira, em primeiro interrogatório judicial pelo juiz de instrução criminal do Tribunal de Loures, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, a PJ referiu que o homem, de 22 anos, e "formador de uma modalidade desportiva extracurricular", é suspeito da prática dos crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, de pornografia de menores e de abuso sexual de crianças, sobre dois rapazes de 11 e 14 anos.

O homem treinava crianças e jovens dos 6 aos 16 anos e acompanhava-os em competições, sendo ele próprio praticante da modalidade.

"Foi nestes contextos que praticou os crimes contra as duas crianças, entre abril e novembro deste ano, subsistindo a suspeita de existirem mais vítimas", explicou a PJ.

