Quase 17% dos jovens portugueses já desistiram da escola pelo menos uma vez

15 dez, 2025 - 12:00 • Lusa

No todo da UE, mais de uma em cada dez pessoas entre os 15 e os 34 anos abandonaram o ensino ou a formação formal pelo menos uma vez durante a sua vida.

Em Portugal, 16,8% dos jovens já desistiram da escola pelo menos uma vez, segundo dados do Eurostat divulgados esta segunda-feira.

No total, mais de uma em cada dez pessoas (14,2%) entre os 15 e os 34 anos na União Europeia (UE) abandonaram o ensino ou a formação formal pelo menos uma vez durante a sua vida.

O indicador aumenta para 15,6%, três em cada 20 pessoas, na zona euro.

De acordo com os dados divulgados pelo serviço europeu de estatísticas, as maiores taxas de abandono registaram-se nos Países Baixos (32,2%), na Dinamarca (27,1%), no Luxemburgo (24,8%) e na Estónia (24,4%).

Por outro lado, as taxas mais baixas foram registadas na Roménia (1,5%), na Grécia (2,2%) e na Bulgária (3,5%).

Portugal está no no 11.º lugar da tabela da UE.

De acordo com o relatório, em todos os níveis de ensino (básico, secundário e superior), a razão mais comum para não concluir um programa educativo foi o facto de este não corresponder às expectativas ou ser demasiado difícil (42,6% das pessoas que abandonaram o ensino formal na UE).

Seguiram-se outras razões familiares ou pessoais (18,5%) e a preferência pelo trabalho (13,8%).

Apenas 5,3% das pessoas mencionaram motivos financeiros como a principal razão para abandonar o programa de educação formal ou formação.

