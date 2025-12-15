Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 15 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Quercus alerta que mais de dois terços do eucaliptal ardido estão ocultos das estatísticas nacionais

15 dez, 2025 - 10:39 • Olímpia Mairos

A organização defende a correção urgente dos métodos de análise e propõe novas medidas de monitorização e licenciamento das plantações florestais.

A+ / A-

A associação ambientalista Quercus alerta, em comunicado, que mais de dois terços do eucaliptal existente nas áreas ardidas em Portugal não está a ser corretamente refletido nas estatísticas oficiais, devido a falhas estruturais na classificação da ocupação do solo. A organização defende a correção urgente dos métodos de análise e propõe novas medidas de monitorização e licenciamento das plantações florestais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o 5.º relatório provisório de incêndios rurais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), publicado em setembro e citado pela Quercus, 2024 é já o quarto ano, desde 1996 — início da série estatística disponível — com maior área ardida em Portugal, somando 254.296 hectares.

“Importa realçar que no período homólogo e relativamente ao ano com maior área ardida, este valor é superior em cerca de 20 mil hectares”, afirma a associação ambientalista.

No entanto, segundo a Quercus, estes números não traduzem a realidade do território. A análise da Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) e da Carta de Ocupação do Solo Conjuntural (COSc), produzidas pela Direção-Geral do Território (DGT) com base em imagens de satélite do programa europeu Copernicus (Sentinel-2), revela “deficiências graves” que comprometem a fiabilidade dos dados oficiais.

A associação explica que a COS é atualizada apenas de cinco em cinco anos e assenta em ortofotomapas cuja última edição é de 2018, o que gera um desfasamento significativo em relação à ocupação real do solo. Por sua vez, a COSc, embora tenha carácter anual, classifica frequentemente como “mato” vastas áreas de eucaliptal jovem, em regeneração ou em rotação após corte, ocultando a verdadeira dimensão desta cultura florestal.

Entre os exemplos apontados está o incêndio de Arouca, ocorrido em 2024, onde arderam cerca de 6.500 hectares. Segundo a Quercus, mais de 80% da área afetada correspondia a eucaliptal, maioritariamente jovem, mas a informação oficial classificou 62% da área como “fogo de mato”. Mais de metade dos eucaliptos surgem nas imagens de satélite como “Transitional Woodland-shrubland”, o que, segundo a associação, esconde estatisticamente a real dimensão do eucaliptal ardido.

Situação semelhante é identificada no incêndio de Pedrógão, onde relatórios do European Forest Fire Information System (EFFIS) indicam 80% de “mato” numa área em que cerca de 90% correspondia, na realidade, a eucaliptos jovens ou a regenerações naturais.

Com base nestes dados, a associação ambientalista estima que, em incêndios de grande dimensão, dezenas de milhares de hectares de plantações florestais sejam reportados à população apenas como “mato”, desvalorizando o risco, o impacto ambiental e as consequências para os territórios e comunidades afetadas.

“Portugal continua a apresentar dados oficiais que desvirtuam a realidade florestal, alimentando uma perceção estatística e política incorreta sobre a dimensão do eucaliptal”, sublinha a associação, alertando para os efeitos negativos desta prática na prevenção e combate aos incêndios, na avaliação ambiental e na definição de políticas públicas.

Entre as medidas propostas, a Quercus defende a retificação urgente dos protocolos de análise da ocupação do solo, de forma a garantir a identificação correta das espécies florestais e uma atualização mais próxima do tempo real. A associação propõe ainda que as plantações de eucalipto, assim como outras espécies florestais de rápido crescimento, passem a estar sujeitas a licenciamento obrigatório e a georreferenciação numa plataforma oficial do Estado.

Para a Quercus, sem medidas de correção e de maior transparência, o país continuará a basear-se numa “narrativa oficial que distorce a realidade”, comprometendo a segurança de pessoas e bens, bem como um ordenamento do território e uma gestão florestal verdadeiramente sustentáveis.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 15 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?