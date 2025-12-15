Quercus alerta que mais de dois terços do eucaliptal ardido estão ocultos das estatísticas nacionais

A associação ambientalista Quercus alerta, em comunicado, que mais de dois terços do eucaliptal existente nas áreas ardidas em Portugal não está a ser corretamente refletido nas estatísticas oficiais, devido a falhas estruturais na classificação da ocupação do solo. A organização defende a correção urgente dos métodos de análise e propõe novas medidas de monitorização e licenciamento das plantações florestais.

De acordo com o 5.º relatório provisório de incêndios rurais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), publicado em setembro e citado pela Quercus, 2024 é já o quarto ano, desde 1996 — início da série estatística disponível — com maior área ardida em Portugal, somando 254.296 hectares.

“Importa realçar que no período homólogo e relativamente ao ano com maior área ardida, este valor é superior em cerca de 20 mil hectares”, afirma a associação ambientalista.

No entanto, segundo a Quercus, estes números não traduzem a realidade do território. A análise da Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) e da Carta de Ocupação do Solo Conjuntural (COSc), produzidas pela Direção-Geral do Território (DGT) com base em imagens de satélite do programa europeu Copernicus (Sentinel-2), revela “deficiências graves” que comprometem a fiabilidade dos dados oficiais.

A associação explica que a COS é atualizada apenas de cinco em cinco anos e assenta em ortofotomapas cuja última edição é de 2018, o que gera um desfasamento significativo em relação à ocupação real do solo. Por sua vez, a COSc, embora tenha carácter anual, classifica frequentemente como “mato” vastas áreas de eucaliptal jovem, em regeneração ou em rotação após corte, ocultando a verdadeira dimensão desta cultura florestal.

Entre os exemplos apontados está o incêndio de Arouca, ocorrido em 2024, onde arderam cerca de 6.500 hectares. Segundo a Quercus, mais de 80% da área afetada correspondia a eucaliptal, maioritariamente jovem, mas a informação oficial classificou 62% da área como “fogo de mato”. Mais de metade dos eucaliptos surgem nas imagens de satélite como “Transitional Woodland-shrubland”, o que, segundo a associação, esconde estatisticamente a real dimensão do eucaliptal ardido.

Situação semelhante é identificada no incêndio de Pedrógão, onde relatórios do European Forest Fire Information System (EFFIS) indicam 80% de “mato” numa área em que cerca de 90% correspondia, na realidade, a eucaliptos jovens ou a regenerações naturais.

Com base nestes dados, a associação ambientalista estima que, em incêndios de grande dimensão, dezenas de milhares de hectares de plantações florestais sejam reportados à população apenas como “mato”, desvalorizando o risco, o impacto ambiental e as consequências para os territórios e comunidades afetadas.

“Portugal continua a apresentar dados oficiais que desvirtuam a realidade florestal, alimentando uma perceção estatística e política incorreta sobre a dimensão do eucaliptal”, sublinha a associação, alertando para os efeitos negativos desta prática na prevenção e combate aos incêndios, na avaliação ambiental e na definição de políticas públicas.

Entre as medidas propostas, a Quercus defende a retificação urgente dos protocolos de análise da ocupação do solo, de forma a garantir a identificação correta das espécies florestais e uma atualização mais próxima do tempo real. A associação propõe ainda que as plantações de eucalipto, assim como outras espécies florestais de rápido crescimento, passem a estar sujeitas a licenciamento obrigatório e a georreferenciação numa plataforma oficial do Estado.

Para a Quercus, sem medidas de correção e de maior transparência, o país continuará a basear-se numa “narrativa oficial que distorce a realidade”, comprometendo a segurança de pessoas e bens, bem como um ordenamento do território e uma gestão florestal verdadeiramente sustentáveis.