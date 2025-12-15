Ouvir
Retomadas buscas por três pescadores após naufrágio em Caminha

15 dez, 2025 - 08:35 • Lusa

A embarcação com cinco pessoas a bordo naufragou pelas 12h20 de domingo numa zona rochosa da ilha de Ínsua, em Moledo, no concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo.

As buscas ao largo de Caminha pelos três pescadores indonésios desaparecidos no mar, após a embarcação de pesca em que seguiam ter naufragado no domingo, foram retomadas esta manhã de segunda-feira, informou o capitão do porto local.

"Estamos a distribuir os meios e as buscas estão a ser retomadas agora às 08h00. A previsão para chegada do helicóptero é para as 08h15", especificou o comandante Fernando Vieira Pereira do Porto de Caminha em declarações à Lusa.

Duas das cinco pessoas foram retiradas e transportadas ao Hospital de Viana do Castelo.

Fernando Vieira Pereira avançou esta segunda-feira que as buscas serão reforçadas pela Força Aérea com um avião de asa fixa de patrulha marítima e um helicóptero, enquanto na água estará a equipa salva-vidas da estação de Viana do Castelo.

Juntar-se-á a equipa de Salvamento Marítimo espanhol vai patrulhar desde a fronteira até ao porto de La Guardia e um grupo de mergulho forense da Polícia Marítima, enquanto pela praia farão patrulha apeada os Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora e de Caminha.

