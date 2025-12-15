Retomadas buscas por três pescadores após naufrágio em Caminha

As buscas ao largo de Caminha pelos três pescadores indonésios desaparecidos no mar, após a embarcação de pesca em que seguiam ter naufragado no domingo, foram retomadas esta manhã de segunda-feira, informou o capitão do porto local.

"Estamos a distribuir os meios e as buscas estão a ser retomadas agora às 08h00. A previsão para chegada do helicóptero é para as 08h15", especificou o comandante Fernando Vieira Pereira do Porto de Caminha em declarações à Lusa.

A embarcação com cinco pessoas a bordo naufragou pelas 12h20 de domingo numa zona rochosa da ilha de Ínsua, em Moledo, no concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo.

Duas das cinco pessoas foram retiradas e transportadas ao Hospital de Viana do Castelo.

Fernando Vieira Pereira avançou esta segunda-feira que as buscas serão reforçadas pela Força Aérea com um avião de asa fixa de patrulha marítima e um helicóptero, enquanto na água estará a equipa salva-vidas da estação de Viana do Castelo.

Juntar-se-á a equipa de Salvamento Marítimo espanhol vai patrulhar desde a fronteira até ao porto de La Guardia e um grupo de mergulho forense da Polícia Marítima, enquanto pela praia farão patrulha apeada os Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora e de Caminha.