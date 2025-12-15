Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 15 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Suspeito de tráfico de droga na Mealhada fica em prisão preventiva

15 dez, 2025 - 15:32

De acordo com a GNR, foram apreendidas mais de 2.000 doses de estupefacientes, incluindo 1.172 doses de haxixe e 736 doses de "crack".

A+ / A-

Um homem de 38 anos, que foi detido por suspeitas de tráfico de droga na Mealhada, distrito de Aveiro, vai ficar em prisão preventiva a aguardar julgamento.

De acordo com a GNR, foram apreendidas mais de 2.000 doses de estupefacientes.

A detenção do suspeito, na sequência de uma operação do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Anadia da GNR, culminou uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de um ano, naquele município da região de Coimbra.

A operação, onde também participaram militares do Grupo de Intervenção e Ordem Pública da Unidade de Intervenção e do Destacamento de Intervenção de Aveiro da GNR, incluiu dois mandados de busca, uma domiciliária e outra num estabelecimento comercial, e ainda um mandado de detenção fora de flagrante delito.

Segundo a nota da GNR enviada à agência Lusa, foram apreendidas 1.172 doses de haxixe, 736 doses de "crack" (cocaína solidificada em cristais), 139 de canábis e 40 de cocaína, para além de 2.025 euros em dinheiro e utensílios diversos utilizados no corte e dosagem do produto estupefaciente e no fabrico caseiro de "crack".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 15 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?