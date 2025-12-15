Suspeito de tráfico de droga na Mealhada fica em prisão preventiva

Um homem de 38 anos, que foi detido por suspeitas de tráfico de droga na Mealhada, distrito de Aveiro, vai ficar em prisão preventiva a aguardar julgamento.

De acordo com a GNR, foram apreendidas mais de 2.000 doses de estupefacientes.

A detenção do suspeito, na sequência de uma operação do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Anadia da GNR, culminou uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de um ano, naquele município da região de Coimbra.

A operação, onde também participaram militares do Grupo de Intervenção e Ordem Pública da Unidade de Intervenção e do Destacamento de Intervenção de Aveiro da GNR, incluiu dois mandados de busca, uma domiciliária e outra num estabelecimento comercial, e ainda um mandado de detenção fora de flagrante delito.

Segundo a nota da GNR enviada à agência Lusa, foram apreendidas 1.172 doses de haxixe, 736 doses de "crack" (cocaína solidificada em cristais), 139 de canábis e 40 de cocaína, para além de 2.025 euros em dinheiro e utensílios diversos utilizados no corte e dosagem do produto estupefaciente e no fabrico caseiro de "crack".