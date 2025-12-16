Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Adesão a greve dos guardas prisionais iniciada hoje ronda os 60%

16 dez, 2025 - 12:31 • Lusa

Segundo Jorge Alves, a paralisação hoje iniciada visa exigir a revisão do estatuto profissional, a promoção na carreira de mais profissionais e a alteração das regras de atribuição do subsídio da renda de casa aos guardas prisionais.

A+ / A-

O primeiro de dez dias de greve convocados até ao fim de 2025 pela Associação Sindical dos Profissionais do Corpo da Guarda Prisional (ASPCGP) está a ter uma adesão a rondar os 60%, disse hoje fonte sindical.

Em declarações à Lusa, o presidente da direção da ASPCGP, Jorge Alves, indicou que nos dois turnos iniciados desde as 0h00 de hoje a média global de adesão ao protesto, que abrange os estabelecimentos prisionais e os serviços centrais da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), é de 60%.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O dirigente sindical reconheceu que gostaria que a adesão fosse superior, mas lembrou que a ASPCGP foi criada há cerca de um ano e não é a associação mais representativa dos guardas prisionais.

Segundo Jorge Alves, a paralisação hoje iniciada visa exigir a revisão do estatuto profissional, a promoção na carreira de mais profissionais e a alteração das regras de atribuição do subsídio da renda de casa aos guardas prisionais.

Guardas prisionais iniciam hoje quatro dias de greve

Guardas prisionais iniciam hoje quatro dias de greve

Guardas prisionais em crise: 123 já recorrem a apo(...)

A greve prossegue até ao final do dia de hoje, e a 17, 20, 21, 24, 25, 27, 28 e 31 de dezembro, bem como a 1 de janeiro de 2026.

No início de dezembro, os sindicatos representativos dos guardas prisionais assinaram um acordo com o Ministério da Justiça que prevê alterações nas idades mínimas e máximas para ingresso na carreira, baixando a mínima dos 21 para os 18 anos e aumentando a máxima dos 28 para os 35 anos.

O acordo prevê ainda que sejam pagas horas extraordinárias aos guardas prisionais acima do previsto na lei "em casos devidamente justificados e, excecionalmente, sempre que tal se revelar necessário para garantir a segurança nos estabelecimentos prisionais", e uma maior celeridade e simplificação do processo de recrutamento.

Segundo o Ministério da Justiça, o Governo está a trabalhar com a DGRSP num plano plurianual (2026-2029) de recrutamentos e promoções para as carreiras do corpo da guarda prisional.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?