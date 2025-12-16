Adesão a greve dos guardas prisionais iniciada hoje ronda os 60%

O primeiro de dez dias de greve convocados até ao fim de 2025 pela Associação Sindical dos Profissionais do Corpo da Guarda Prisional (ASPCGP) está a ter uma adesão a rondar os 60%, disse hoje fonte sindical.

Em declarações à Lusa, o presidente da direção da ASPCGP, Jorge Alves, indicou que nos dois turnos iniciados desde as 0h00 de hoje a média global de adesão ao protesto, que abrange os estabelecimentos prisionais e os serviços centrais da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), é de 60%.

O dirigente sindical reconheceu que gostaria que a adesão fosse superior, mas lembrou que a ASPCGP foi criada há cerca de um ano e não é a associação mais representativa dos guardas prisionais.

Segundo Jorge Alves, a paralisação hoje iniciada visa exigir a revisão do estatuto profissional, a promoção na carreira de mais profissionais e a alteração das regras de atribuição do subsídio da renda de casa aos guardas prisionais.