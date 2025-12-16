Agitação marítima coloca seis distritos sob aviso laranja

Seis distritos de Portugal continental vão estar sob aviso laranja, o segundo mais elevado, até quarta-feira, devido à forte agitação marítima.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Lisboa, Leiria e Coimbra estarão sob aviso laranja entre as 6h00 desta terça-feira e as 0h00 de quarta-feira. Já Faro, Setúbal e Beja mantêm o mesmo nível de alerta até às 3h00 de quarta-feira, também por causa do estado do mar.

Segundo o IPMA, nestas regiões são esperadas ondas de noroeste com cinco a seis metros de altura significativa, podendo atingir até 10 metros de altura máxima.

Além destes seis distritos, Porto, Guarda, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Braga e ainda a Madeira (costa norte e Porto Santo) vão estar sob aviso amarelo, o menos grave, devido a diferentes fenómenos meteorológicos, como agitação marítima, queda de neve e vento forte, em vários períodos até quarta-feira.

Para esta terça-feira, a previsão aponta para céu em geral muito nublado, com diminuição gradual da nebulosidade a partir da tarde. Estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser localmente intensos, de granizo e acompanhados de trovoada no litoral oeste, perdendo intensidade e frequência ao longo do dia.

Está ainda prevista queda de neve acima dos 1200 a 1400 metros de altitude. O vento soprará fraco a moderado de norte/noroeste, podendo tornar-se moderado a forte no litoral e nas terras altas, com rajadas que podem atingir os 80 km/h, especialmente na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Mondego.

Há também possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do interior. A temperatura máxima deverá registar uma ligeira subida no interior Norte.