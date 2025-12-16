Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 16 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Agitação marítima coloca seis distritos sob aviso laranja

16 dez, 2025 - 06:59 • Olímpia Mairos

A temperatura máxima deverá registar uma ligeira subida no interior Norte.

A+ / A-

Seis distritos de Portugal continental vão estar sob aviso laranja, o segundo mais elevado, até quarta-feira, devido à forte agitação marítima.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Lisboa, Leiria e Coimbra estarão sob aviso laranja entre as 6h00 desta terça-feira e as 0h00 de quarta-feira. Já Faro, Setúbal e Beja mantêm o mesmo nível de alerta até às 3h00 de quarta-feira, também por causa do estado do mar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o IPMA, nestas regiões são esperadas ondas de noroeste com cinco a seis metros de altura significativa, podendo atingir até 10 metros de altura máxima.

Além destes seis distritos, Porto, Guarda, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Braga e ainda a Madeira (costa norte e Porto Santo) vão estar sob aviso amarelo, o menos grave, devido a diferentes fenómenos meteorológicos, como agitação marítima, queda de neve e vento forte, em vários períodos até quarta-feira.

Para esta terça-feira, a previsão aponta para céu em geral muito nublado, com diminuição gradual da nebulosidade a partir da tarde. Estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser localmente intensos, de granizo e acompanhados de trovoada no litoral oeste, perdendo intensidade e frequência ao longo do dia.

Está ainda prevista queda de neve acima dos 1200 a 1400 metros de altitude. O vento soprará fraco a moderado de norte/noroeste, podendo tornar-se moderado a forte no litoral e nas terras altas, com rajadas que podem atingir os 80 km/h, especialmente na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Mondego.

Há também possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do interior. A temperatura máxima deverá registar uma ligeira subida no interior Norte.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 16 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?