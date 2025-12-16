Ouvir
Bebé de dois meses morre após ser atropelada em Albufeira

16 dez, 2025 - 19:53 • Lusa

Criança foi levada para o Hospital de Faro, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma bebé de dois meses morreu esta terça-feira após ter sido atropelada em Albufeira, apesar de ainda ter sido transportada com vida para o hospital de Faro, disse à Lusa fonte do Comando Territorial de Faro da GNR.

O atropelamento registou-se na Avenida dos Descobrimentos, em Albufeira, no distrito de Faro, pelas 09h17, e as vítimas foram a bebé, com dois meses, e a mãe, que não sofreu ferimentos, adiantou o capitão António Ramos.

"Ocorreu um atropelamento de mãe e filha. Inicialmente o condutor ausentou-se do local, mas, minutos depois, deve ter caído em si e regressou. A menor, bebé, foi evacuada em estado crítico para o hospital de Faro, a mãe não sofreu ferimentos", referiu.

O oficial da GNR explicou que "a bebé veio a falecer durante a tarde, no hospital de Faro".

A mesma fonte esclareceu que, apesar de ter deixado o local do atropelamento logo após ter ocorrido, o condutor do veículo envolvido regressou cerca de 15 minutos depois.

O processo ficou em investigação pelo Núcleo de investigação de Crimes de Acidente de Viação, concluiu.

