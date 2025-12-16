Disparam queixas contra empresas de autocarros em 2024

As queixas contra empresas de autocarros como a Rede Expressos e Flixbus dispararam de 747 em 2023 para 1.563 em 2024, revela um relatório publicado esta terça-feira pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).

O relatório bienal 2023/2024 "Direitos dos passageiros do transporte em autocarro", publicado esta terça-feira pela AMT, demonstra que os problemas mais reportados pelos utentes estão relacionados com reembolsos de viagens, perda de bagagem e falta de qualidade e segurança do serviço.

Estes três indicadores juntos representam a esmagadora maioria das queixas (85%).

Apesar do aumento expressivo, o número de reclamações está longe do máximo registado em 2019, altura em que foram apresentadas mais de 2.500 queixas.

O aumento no número de queixas acompanha um reforço no número de passageiros: foram mais 15% em 2024 na comparação com o ano anterior. Segundo os dados da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, o autocarro ultrapassou o comboio e é o favorito dos portugueses para percorrer longas distâncias.