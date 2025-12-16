Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Relatório da Autoridade da Mobilidade e Transportes

Disparam queixas contra empresas de autocarros em 2024

16 dez, 2025 - 11:25 • Jaime Dantas

Os problemas mais reportados pelos utentes estão relacionados com reembolsos de viagens, perda de bagagem e falta de qualidade e segurança do serviço, revela um relatório da Autoridade da Mobilidade e Transportes.

A+ / A-

As queixas contra empresas de autocarros como a Rede Expressos e Flixbus dispararam de 747 em 2023 para 1.563 em 2024, revela um relatório publicado esta terça-feira pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).

O relatório bienal 2023/2024 "Direitos dos passageiros do transporte em autocarro", publicado esta terça-feira pela AMT, demonstra que os problemas mais reportados pelos utentes estão relacionados com reembolsos de viagens, perda de bagagem e falta de qualidade e segurança do serviço.

Estes três indicadores juntos representam a esmagadora maioria das queixas (85%).

Apesar do aumento expressivo, o número de reclamações está longe do máximo registado em 2019, altura em que foram apresentadas mais de 2.500 queixas.

O aumento no número de queixas acompanha um reforço no número de passageiros: foram mais 15% em 2024 na comparação com o ano anterior. Segundo os dados da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, o autocarro ultrapassou o comboio e é o favorito dos portugueses para percorrer longas distâncias.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 16 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?