ERC diz que Lusa é uma peça fundamental do ecossistema mediático em Portugal

16 dez, 2025 - 12:23 • Lusa
A presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) afirmou hoje que a Lusa é uma peça fundamental do ecossistema mediático em Portugal, referindo que o órgão está preocupado com a agência de notícias portuguesa.
Helena Sousa falava na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, no âmbito da audição da entidade sobre os relatórios da regulação e o de atividades de contas relativos ao ano passado.
"A agência Lusa é uma peça fundamental do ecossistema mediático em Portugal", afirmou a responsável, quando questionada sobre a agência de notícias portuguesa.
"Aquilo que acontece com a agência Lusa tem, de facto, muita relevância para a qualidade dos conteúdos e do jornalismo", prosseguiu a presidente da ERC, que disse que a entidade está preocupada com a agência noticiosa e que houve troca de informação com o ministro da Presidência, que tem a tutela dos media.
"Naturalmente que estamos preocupados com a agência Lusa e, de facto, houve uma troca de informação, uma troca, enfim, de impressões com o senhor ministro, António Leitão Amaro, sobre a agência Lusa", disse Helena Sousa.
Nessa conversa, referiu, foram salientadas as questões relacionadas com as exigências adicionais do EMFA - European Media Freedom Act, ou seja, o Regulamento Europeu da Liberdade dos Meios de Comunicação Social.
"Estamos num quadro europeu que se tornou ainda mais exigente relativamente àquilo que é entendido como a distância entre, digamos, os órgãos de comunicação social públicos e os governos", salientou a presidente da ERC.
Em 21 de novembro, o Estado passou a deter a totalidade do capital da Lusa e, nesse sentido, tendo na mesma data sido aprovado um projeto de novos estatutos da agência noticiosa que altera o modelo de governação.
De acordo com o Governo, as principais linhas do novo modelo de governação da Lusa têm como objetivo agilizar a capacidade de ação da empresa, garantir a independência editorial e sustentar os elevados padrões profissionais da agência noticiosa.
Entre as mudanças destacam-se o Conselho de Administração com três membros executivos e mandatos de quatro anos, assim como agilizar a fiscalização da sociedade, com um fiscal único; e o escrutínio parlamentar, com deveres de partilha de informação da Lusa com o parlamento e disponibilidade do Conselho de Administração e da Direção de Informação para audições parlamentares regulares.
Inclui ainda a criação de um Conselho Consultivo, com composição plural, representativa de diversos setores e quadrantes, incluindo parlamento (três membros), entidades públicas territoriais infra-nacionais (Região Autónoma dos Açores, R.A. da Madeira, ANMP), trabalhadores da Lusa (dois) e associações representativas de órgãos de comunicação social (cinco).
O Conselho Consultivo tem funções de acompanhamento da atividade da Lusa, monitorização do cumprimento do contrato de serviço público e dos seus padrões de qualidade, bem como proteção da independência da Lusa face aos poderes políticos, económicos, sociais e desportivos.
A presidente da ERC manifestou-se hoje preocupada com a questão da distribuição da imprensa, que considera grave, sublinhando que o órgão está disponível para ajudar neste âmbito, mas não tem competências nesta matéria.
"Percebemos há uma redução do acesso das populações, essencialmente as que vivem em zonas de baixa densidade, que vivem no interior", referiu a responsável, considerando que os direitos de acesso à imprensa não podem estar centrados no litoral.
Em 4 de dezembro, a administração da Vasp informou que está a avaliar a necessidade de fazer ajustamentos na distribuição diária de jornais nos distritos de Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança.
Em causa está a sustentabilidade da empresa, devid(...)
A Vasp tem o monopólio da distribuição de jornais e revistas.
"Quaisquer os modelos que funcionam bem" serão bem-vindos, o que a ERC quer é "que os clientes tenham acesso" aos jornais e revistas, respondeu Helena Sousa, quando questionada sobre o assunto.
"Naturalmente que nos preocupa muitíssimo" a eventual falta de distribuição da imprensa no interior, referindo que logo que tomou conhecimento da posição da Vasp "a ERC emitiu um comunicado dando conta da sua preocupação".
Na sequência da questão da distribuição, a ERC teve uma "troca de impressões" com o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e que pretende também dirigir essas preocupações por escrito.
"Portanto, nós estamos preocupados com isto, falamos também com a Autoridade da Concorrência", referiu Helena Sousa, salientando que na véspera as duas entidades tiveram uma reunião.
"Estamos numa interação muito próxima com essa autoridade porque, de facto," este assunto é grave", referiu.
Estas limitações de distribuição "são injustas" e até "inaceitáveis do ponto de vista do acesso das populações aos órgãos de comunicação social impressos", insistiu a presidente da ERC, que instou também os deputados a pegar nesse tema.
"Nós, ERC, procuraremos ajudar em tudo o que estiver a nosso alcance, mas o nosso quadro (...) de competências não nos permite impor alteração nas rotas, portanto, nós não temos uma competência específica nessa matéria", apontou.
A competência da ERC é consultiva: "Portanto, nós podemos e devemos ajudar a resolver esta questão, ainda que seja, na leitura que fazemos, um assunto de natureza executiva ou legislativa", rematou.
[notícia atualizada às 12h35 de 16 de dezembro de 2025, para acrescentar posição sobre decisão da VAP em fazer ajustamentos à distribuição de jornais]