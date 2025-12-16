Federação apela à doação de sangue na época festiva face a baixas reservas

A Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (Fepodaves) apela a todos os dadores saudáveis para doarem sangue, especialmente durante a época festiva, período em que as necessidades se mantêm ou até aumentam, enquanto a disponibilidade de dadores tende a diminuir.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a Fepodaves, os dados mais recentes do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) revelam uma situação que exige resposta urgente.

“O reforço das reservas de sangue tem de ser contínuo, porque cada dádiva faz a diferença na vida de quem precisa”, sublinha Alberto Mota, presidente da Fepodaves. O responsável alerta que, se a situação não for invertida, alguns tratamentos poderão ficar comprometidos. O apelo incide, em particular, nos grupos sanguíneos 0+, 0–, B- e A-, atualmente com maior carência.

A preocupação é agravada pelo facto de o país ter entrado em fase epidémica de gripe, um cenário que poderá reduzir ainda mais o número de dadores disponíveis nos próximos dias. Neste contexto, Alberto Mota reforça o apelo à dádiva de sangue por parte de todos os cidadãos que se encontrem em boas condições de saúde.

A federação recorda que a dádiva de sangue é uma necessidade constante e um gesto de solidariedade vital, capaz de salvar até três vidas por cada doação. Em Portugal, os níveis de stock registam, por vezes, valores baixos, o que reforça a importância de captar novos dadores e de incentivar a dádiva regular.

Para dar sangue é necessário ter entre 18 e 65 anos (17 anos com consentimento parental, sendo 60 anos a idade limite para a primeira dádiva), pesar pelo menos 50 quilos, estar de boa saúde e ter hábitos de vida saudáveis. O processo é simples e rápido, demorando cerca de 30 minutos, sendo todo o material utilizado estéril e de uso único.

O presidente da Fepodaves alerta ainda para a diminuição do número de dadores regulares. “Os dadores habituais pertencem a gerações que estão a envelhecer e que, a partir dos 65 anos, já não podem dar sangue. É uma luta diária para que os mais jovens se tornem dadores regulares”, conclui.

Com a campanha “Neste Natal dê o seu melhor presente, dê sangue, dê vida!”, a federação espera sensibilizar a sociedade para que, nesta época festiva, a solidariedade se traduza num gesto simples, mas essencial: dar sangue e salvar vidas.