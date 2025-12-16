GNR desmantela grupo suspeito de furtos em lares e instituições públicas no Norte e Centro

A GNR realizou na segunda-feira uma operação policial que resultou no desmantelamento de um alegado grupo criminoso organizado, suspeito de estar envolvido na prática de dezenas de crimes em lares de idosos, centros de dia e juntas de freguesia, localizados em vários distritos do Norte e do Centro do país.

A operação foi desenvolvida pelo Comando Territorial de Braga da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos, em articulação com o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), em causa estão crimes de furto qualificado que vinham a ser investigados há vários meses. A operação culminou na detenção de sete suspeitos, presumivelmente integrantes da estrutura criminosa agora desmantelada.

Em comunicado, a GNR indica que a investigação, iniciada no final do verão deste ano, permitiu apurar a existência de um grupo estruturado e hierarquizado que fazia da prática destes ilícitos o seu principal modo de vida. Os crimes ocorreram em vários distritos do Norte e Centro do país, com maior incidência em Braga, Viana do Castelo, Bragança, Guarda, Viseu, Vila Real, Porto e Aveiro. Os prejuízos causados ainda não se encontram totalmente quantificados, mas poderão ascender a cerca de meio milhão de euros.

De acordo com a GNR, o modus operandi dos suspeitos passava pelo “arrombamento de portas, com o objetivo de furtar dinheiro em numerário e objetos em ouro no interior das instalações. Sempre que encontravam cofres, estes eram transportados e posteriormente arrombados noutros locais”.

No âmbito da operação foram cumpridos 17 mandados de busca, nomeadamente nove domiciliárias, duas em estabelecimentos comerciais e seis em viaturas, nos concelhos de Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Póvoa de Varzim e Valença. A ação culminou na detenção de seis homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 22 e os 55 anos. Foram ainda constituídos arguidos um homem e uma mulher, de 55 e 49 anos, respetivamente.

Segundo a GNR, os detidos possuem um extenso historial criminal pela prática de crimes da mesma natureza, tendo alguns deles saído de estabelecimentos prisionais durante o ano de 2025.

Durante a operação, a GNR apreendeu diverso material, destacando-se duas viaturas, mais de uma centena de peças em ouro, 35.800 euros em numerário, nove telemóveis, várias ferramentas utilizadas para corte e arrombamento, 460 doses de MDMA, 120 doses de haxixe, material de acondicionamento de produto estupefaciente, uma balança e dois relógios.

Os detidos serão presentes na quarta-feira, dia 17 de dezembro, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para aplicação das respetivas medidas de coação.

A operação contou com a participação de mais de uma centena de militares, envolvendo a estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Braga, reforçada pela valência territorial, pelo Destacamento de Intervenção de Braga, pelos Comandos Territoriais de Viana do Castelo e do Porto, bem como pelo Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção da GNR. A ação teve ainda o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).