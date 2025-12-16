Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 16 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

GNR desmantela grupo suspeito de furtos em lares e instituições públicas no Norte e Centro

16 dez, 2025 - 12:03 • Olímpia Mairos

Foram detidos seis homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 22 e os 55 anos.

A+ / A-

A GNR realizou na segunda-feira uma operação policial que resultou no desmantelamento de um alegado grupo criminoso organizado, suspeito de estar envolvido na prática de dezenas de crimes em lares de idosos, centros de dia e juntas de freguesia, localizados em vários distritos do Norte e do Centro do país.

A operação foi desenvolvida pelo Comando Territorial de Braga da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos, em articulação com o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), em causa estão crimes de furto qualificado que vinham a ser investigados há vários meses. A operação culminou na detenção de sete suspeitos, presumivelmente integrantes da estrutura criminosa agora desmantelada.

Em comunicado, a GNR indica que a investigação, iniciada no final do verão deste ano, permitiu apurar a existência de um grupo estruturado e hierarquizado que fazia da prática destes ilícitos o seu principal modo de vida. Os crimes ocorreram em vários distritos do Norte e Centro do país, com maior incidência em Braga, Viana do Castelo, Bragança, Guarda, Viseu, Vila Real, Porto e Aveiro. Os prejuízos causados ainda não se encontram totalmente quantificados, mas poderão ascender a cerca de meio milhão de euros.

De acordo com a GNR, o modus operandi dos suspeitos passava pelo “arrombamento de portas, com o objetivo de furtar dinheiro em numerário e objetos em ouro no interior das instalações. Sempre que encontravam cofres, estes eram transportados e posteriormente arrombados noutros locais”.

No âmbito da operação foram cumpridos 17 mandados de busca, nomeadamente nove domiciliárias, duas em estabelecimentos comerciais e seis em viaturas, nos concelhos de Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Póvoa de Varzim e Valença. A ação culminou na detenção de seis homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 22 e os 55 anos. Foram ainda constituídos arguidos um homem e uma mulher, de 55 e 49 anos, respetivamente.

Segundo a GNR, os detidos possuem um extenso historial criminal pela prática de crimes da mesma natureza, tendo alguns deles saído de estabelecimentos prisionais durante o ano de 2025.

Durante a operação, a GNR apreendeu diverso material, destacando-se duas viaturas, mais de uma centena de peças em ouro, 35.800 euros em numerário, nove telemóveis, várias ferramentas utilizadas para corte e arrombamento, 460 doses de MDMA, 120 doses de haxixe, material de acondicionamento de produto estupefaciente, uma balança e dois relógios.

Os detidos serão presentes na quarta-feira, dia 17 de dezembro, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para aplicação das respetivas medidas de coação.

A operação contou com a participação de mais de uma centena de militares, envolvendo a estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Braga, reforçada pela valência territorial, pelo Destacamento de Intervenção de Braga, pelos Comandos Territoriais de Viana do Castelo e do Porto, bem como pelo Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção da GNR. A ação teve ainda o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 16 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?