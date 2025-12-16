Homem de 78 anos morre em incêndio no quarto da habitação em Viana do Castelo

16 dez, 2025 - 10:24 • Lusa
Um homem de 78 anos morreu hoje na sequência de um incêndio no quarto da habitação onde residia, na estrada da Papanata, em Viana do Castelo, estando o caso a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ), revelou a PSP.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Fonte do Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo adiantou que "o homem foi encontrado fora do quarto e que as causas do incêndio, que provocou muito fumo, estarão relacionadas com um aquecedor a óleo".
O alerta foi dado às 6h45.
Ao local compareceram duas viaturas e oito operacionais dos Bombeiros Sapadores, a Viatura de Emergência Médica (VMER) estacionada no hospital de Santa Luzia e elementos da PSP.