Megaoperação da GNR. Seis detidos e várias armas apreendidas em Vila Nova de Paiva, Moimenta da Beira e Paredes

16 dez, 2025

As autoridades investigam a eventual prática de crimes de ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada e detenção de arma proibida.

Uma megaoperação da Guarda Nacional Republicana (GNR) levou à detenção de seis suspeitos e à apreensão de diversas armas de fogo, esta terça-feira, nos concelhos de Vila Nova de Paiva, Moimenta da Beira e Paredes, avança a SIC.

De acordo com a estação televisiva, a investigação teve início em agosto e esteve relacionada com vários episódios de desacatos violentos, nos quais terá sido utilizado o armamento agora apreendido. As autoridades investigam a eventual prática de crimes de ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada e detenção de arma proibida.

Em declarações citadas pela SIC, Tiago Figueiredo, militar da GNR, explicou que a operação surgiu na sequência do apuramento de factos recolhidos ao longo dos últimos meses, que apontavam para a utilização recorrente de armas em confrontos entre os suspeitos.

A megaoperação mobilizou cerca de 80 militares da GNR e decorreu em simultâneo nos três concelhos, com o objetivo de cumprir mandados judiciais e reforçar a segurança das populações locais.

