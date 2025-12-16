"Não tenho ideia disso". Ministro da Educação desconhece dados sobre menores cuidadores

O ministro da Educação diz desconhecer quaisquer dados sobre menores cuidadores e de que forma essa realidade afeta a relação com a escola.

Esta terça-feira a Renascença publicou uma reportagem sobre o tema. É citado um estudo sobre jovens cuidadores, publicado em 2023, que conclui que entre mais de nove mil adolescentes, entre os 12 e 18 anos, de 17 escolas de Gaia, cerca de 10% assumem responsabilidade de cuidado.

Em resposta a uma pergunta da Renascença, na manhã desta terça-feira, Fernando Alexandre refere que o nível de preocupação com aquele tipo de casos depende do impacto escolar, mas admite desconhecer o problema. "Não tinha esses números, mas é natural. Nós estamos numa sociedade muito envelhecida e suponho que muitos desses cuidadores serão cuidadores, até, de avós, provavelmente", afirma o ministro. "Hoje temos cada vez mais cuidadores, formais ou informais".

Questionado ainda se esta é uma matéria que preocupe ou que mereça algum olhar particular do Ministério da Educação, Fernando Alexandre responde que "depende do impacto que isso tiver nas condições de frequência dos estudantes".

"Confesso que não tenho esses dados e nunca me foi, por acaso, referido por associações académicas. Não tenho ideia disso".