Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 16 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

"Não tenho ideia disso". Ministro da Educação desconhece dados sobre menores cuidadores

16 dez, 2025 - 14:21 • Redação com Liliana Monteiro

Em reação à reportagem da Renascença sobre cuidadores informais menores, Fernando Alexandre diz desconhecer de que forma essa realidade afeta a relação dos jovens com a escola e que o tema nunca lhe chegou às mãos.

A+ / A-

O ministro da Educação diz desconhecer quaisquer dados sobre menores cuidadores e de que forma essa realidade afeta a relação com a escola.

Esta terça-feira a Renascença publicou uma reportagem sobre o tema. É citado um estudo sobre jovens cuidadores, publicado em 2023, que conclui que entre mais de nove mil adolescentes, entre os 12 e 18 anos, de 17 escolas de Gaia, cerca de 10% assumem responsabilidade de cuidado.

Em resposta a uma pergunta da Renascença, na manhã desta terça-feira, Fernando Alexandre refere que o nível de preocupação com aquele tipo de casos depende do impacto escolar, mas admite desconhecer o problema. "Não tinha esses números, mas é natural. Nós estamos numa sociedade muito envelhecida e suponho que muitos desses cuidadores serão cuidadores, até, de avós, provavelmente", afirma o ministro. "Hoje temos cada vez mais cuidadores, formais ou informais".

Questionado ainda se esta é uma matéria que preocupe ou que mereça algum olhar particular do Ministério da Educação, Fernando Alexandre responde que "depende do impacto que isso tiver nas condições de frequência dos estudantes".

"Confesso que não tenho esses dados e nunca me foi, por acaso, referido por associações académicas. Não tenho ideia disso".

“Quando eu mais precisava que cuidassem de mim, fui eu quem teve de cuidar”. Ninguém sabe quantos menores tomam conta de familiares

Reportagem Renascença

“Quando eu mais precisava que cuidassem de mim, fui eu quem teve de cuidar”. Ninguém sabe quantos menores tomam conta de familiares

Leonor cresceu a preparar comprimidos, a ajudar a (...)

A Renascença procurou obter mais dados sobre o tema junto do Ministério da Segurança Social, mas não obteve uma resposta até ao momento.

Também em reação à reportagem, a vice-presidente Associação Nacional de Cuidadores Informais apela à alteração da idade mínima prevista no Estatuto do Cuidador e alerta para a necessidade dar apoio psicológico àqueles jovens.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 16 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?