Vice-presidente da Associação Nacional de Cuidores informais

"Nunca ouvi falar de nenhuma medida para jovens cuidadores, apesar de eles existirem"

16 dez, 2025 - 17:05 • Jaime Dantas

À Renascença, Maria dos Anjos Catapirra sublinha que, apesar de serem cuidadores, estas pessoas não deixam de ser "crianças que prescindem dos amigos e do ambiente escolar para encarar uma doença que muitas vezes desconhecem".

A vice-presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais (PH-ANCI) lamenta, esta terça-feira, a falta de "medidas de apoio psicológico ou capacitação" para o jovens cuidadores informais, no dia em que a Renascença emite uma Grande Reportagem sobre as dificuldades enfrentadas por estas pessoas.

À Renascença, Maria dos Anjos Catapirra diz que o Estado atua como se estes cuidadores "não existissem" já que "a legislação que foi aprovada só contempla cuidadores a partir dos 18 anos de idade".


"Quando eu mais precisava que cuidassem de mim, fui eu quem teve de cuidar". Ninguém sabe quantos menores tomam conta de familiares

Reportagem Renascença

"Quando eu mais precisava que cuidassem de mim, fui eu quem teve de cuidar". Ninguém sabe quantos menores tomam conta de familiares

Leonor cresceu a preparar comprimidos, a ajudar a (...)

"Nunca ouvi falar de nenhuma medida de alteração por parte do Governo para que possam incluir jovens cuidadores, apesar de todos sabermos que eles existem, apoiam, cuidam, tratam das mães, dos pais, dos avós", diz.

Catapirra recorda que os Cuidadores Informais apresentaram "uma petição onde pede apoio, capacitação, apoio psicológico para os jovens cuidadores" mas o documento "ainda está com a relatora e o tema ainda não foi abordado" com o Governo.

A representante sublinha que apesar de serem cuidadores, estas pessoas não deixam de ser "crianças que prescindem dos amigos e do ambiente escolar para encarar uma doença que muitas vezes desconhecem".

A vice-presidente da Associação Nacional de Cuidadores informais termina a dizer que as alterações à lei, principalmente a alteração da idade mínima para ser considerado cuidador informal, devem acontecer "rapidamente".

