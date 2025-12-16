Operação da PJ detém 10 suspeitos que se faziam passar por inspetores para assaltos violentos

Dez pessoas foram detidas esta terça-feira numa operação da Polícia Judiciária (PJ) contra um grupo organizado que se fazia passar por agentes daquela polícia para cometer assaltos violentos, avança o Correio da Manhã. O principal alvo dos suspeitos eram moradias de luxo no concelho de Cascais.

De acordo com o jornal, o grupo atuava há pelo menos um ano e recorria a falsos mandados de busca, crachás e coletes semelhantes aos usados pela PJ, além de possuir armas verdadeiras. Os detidos têm ligações familiares entre si e arrecadavam elevadas quantias em dinheiro e bens de luxo, como relógios e pedras preciosas, posteriormente vendidos no mercado paralelo.

Durante os assaltos, as vítimas eram submetidas a agressões físicas e, em alguns casos, sequestradas pelos suspeitos, refere ainda o Correio da Manhã.

Foram emitidos vários mandados de detenção. As diligências incluem também buscas domiciliárias, algumas das quais ainda decorrem em São João da Talha, no concelho de Loures.

A operação está a ser coordenada pela Unidade de Combate ao Terrorismo da PJ, com o apoio da Diretoria de Lisboa. Os detidos serão presentes a interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.