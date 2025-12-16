Padrasto detido por suspeitas de abuso sexual de criança em Viana do Castelo

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, deteve um homem de 32 anos, fortemente indiciado pela prática de crimes de abuso sexual de crianças agravado, em contexto de coabitação, no concelho de Viana do Castelo. A vítima é a filha da sua companheira, uma menina de sete anos.

A investigação teve início em novembro, na sequência de uma denúncia apresentada pelo estabelecimento de ensino frequentado pela criança junto do piquete da PJ.

De acordo com a PJ, após a comunicação, foram realizadas diversas diligências de investigação que permitiram confirmar os factos relatados e recolher novos elementos, reforçando a consistência da denúncia inicial e a gravidade da situação.

A detenção foi efetuada na segunda-feira, fora de flagrante delito, em cumprimento de um mandado emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Viana do Castelo.

O suspeito, cidadão estrangeiro, será presente ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo para primeiro interrogatório judicial, no âmbito do qual serão aplicadas as respetivas medidas de coação.