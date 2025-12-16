PJ desmantela esquema ilegal de IPTV e apreende mais de 100 mil euros em Valença

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção, no concelho de Valença, de duas pessoas coletivas no âmbito da operação denominada “Sinal Aberto”, por suspeitas de exploração ilícita de canais televisivos protegidos por direitos exclusivos, através de serviços de IPTV.

Em causa estão crimes de acesso ilegítimo, falsidade informática, burla informática e nas comunicações, bem como fabrico, importação, distribuição, venda, locação ou detenção, para fins comerciais, de dispositivos ilícitos.

No decurso da operação, a PJ cumpriu três mandados de busca, domiciliária e não domiciliária, concretamente em duas residências particulares e num estabelecimento comercial. Durante as diligências foram apreendidos diversos equipamentos informáticos, alguns destinados a potenciar a distribuição ilegal de conteúdos televisivos, além de mais de cem mil euros em numerário.

A ação contou com o apoio de especialistas de Polícia Científica da Polícia Judiciária, responsáveis pela análise de equipamentos informáticos e de documentação considerada relevante para a investigação.

Segundo a PJ, a investigação prossegue com a análise do material apreendido, com vista ao completo esclarecimento dos factos, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público de Valença. Até ao momento, foi já apurada a existência de centenas de beneficiários da atividade ilegal em investigação.

Os detidos foram, entretanto, restituídos à liberdade, por determinação do Ministério Público.

Em comunicado, a Polícia Judiciária relembra que a pirataria audiovisual representa riscos significativos não apenas para o setor económico, mas também para os próprios utilizadores, que ficam expostos à partilha e eventual roubo de dados pessoais, com sérios impactos na segurança digital. Acrescenta ainda que este tipo de práticas pode conduzir à responsabilidade penal e cível dos consumidores infratores.

A PJ sublinha que se trata de uma conduta criminosa que afeta de forma relevante a economia e prejudica os legítimos titulares de direitos de propriedade intelectual.