Portugal perto da meta de 2,5 milhões de vacinados contra a gripe

16 dez, 2025 - 22:34 • Anabela Góis
Perto de 2,5 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe em Portugal, indica o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS).
Na última semana, foram imunizadas mais 57.915 pessoas, o que eleva o total para 2.424.877.
Perto de 1,3 milhões receberam a vacina nos centros de saúde e as restantes 1,1 milhões nas farmácias.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Os dados agora revelados mostram que a cobertura vacinal dos maiores de 85 anos – que receberam dose reforçada - atinge os 85,47%. Nas pessoas com mais de 60 anos está perto dos 64%.
Saúde
"Sabemos que as próximas oito semanas serão partic(...)
A DGS apontava como meta para a presente campanha vacinar 2,5 milhões de pessoas contra a gripe e 1,5 milhões contra a covid-19.
No caso da covid-19, receberam o reforço sazonal este ano 1,3 milhões de pessoas, 680 mil das quais nos centros de saúde e 618 mil nas farmácias.
Os dados conhecidos numa altura em que o aumento de casos de gripe e infeções respiratórias, estão a encher as urgências e a obrigar os hospitais a acionarem planos de contingência.