PSP regista mais de 22 mil infrações por falta de inspeção periódica obrigatória

16 dez, 2025 - 09:03 • Olímpia Mairos
A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou, entre 1 de janeiro e 30 de novembro, 22.616 infrações relacionadas com a falta de inspeção periódica obrigatória (IPO), mais 4.453 do que no mesmo período de 2024. Estes números correspondem a uma média de 68 infrações por dia.
Em comunicado, a PSP explica que este aumento de 24,5% face ao período homólogo do ano anterior resulta do reforço e da intensificação das operações de prevenção e fiscalização rodoviária realizadas em todo o território nacional.
Segundo a força de segurança, o crescimento das infrações por falta de IPO válida revela uma “tendência preocupante” e sublinha a necessidade de maior responsabilidade por parte dos condutores. Circular sem inspeção válida pode dar origem a coimas entre os 250 e os 1.250 euros, além de representar um risco acrescido para a segurança rodoviária.
“A ausência de inspeção periódica pode significar que o veículo apresenta falhas graves nos sistemas de travagem, direção, iluminação ou pneus, contribuindo para acidentes com consequências graves ou fatais”, alerta a PSP, lembrando que a IPO é um mecanismo essencial para garantir que os veículos circulam em condições de segurança, protegendo condutores, passageiros e restantes utentes da via pública.
A PSP apela, por isso, ao cumprimento rigoroso dos prazos legais de inspeção, como contributo para estradas mais seguras.
A PSP reforça que a adoção destes comportamentos é fundamental para reduzir a sinistralidade rodoviária e salvar vidas.