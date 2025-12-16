Ouvir
PSP regista mais de 22 mil infrações por falta de inspeção periódica obrigatória

16 dez, 2025 - 09:03 • Olímpia Mairos

Segundo a PSP, o aumento das infrações relacionadas com falta de IPO reflete uma tendência preocupante e sublinha a necessidade de maior responsabilidade por parte dos condutores.

A+ / A-

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou, entre 1 de janeiro e 30 de novembro, 22.616 infrações relacionadas com a falta de inspeção periódica obrigatória (IPO), mais 4.453 do que no mesmo período de 2024. Estes números correspondem a uma média de 68 infrações por dia.

Em comunicado, a PSP explica que este aumento de 24,5% face ao período homólogo do ano anterior resulta do reforço e da intensificação das operações de prevenção e fiscalização rodoviária realizadas em todo o território nacional.

Segundo a força de segurança, o crescimento das infrações por falta de IPO válida revela uma “tendência preocupante” e sublinha a necessidade de maior responsabilidade por parte dos condutores. Circular sem inspeção válida pode dar origem a coimas entre os 250 e os 1.250 euros, além de representar um risco acrescido para a segurança rodoviária.

“A ausência de inspeção periódica pode significar que o veículo apresenta falhas graves nos sistemas de travagem, direção, iluminação ou pneus, contribuindo para acidentes com consequências graves ou fatais”, alerta a PSP, lembrando que a IPO é um mecanismo essencial para garantir que os veículos circulam em condições de segurança, protegendo condutores, passageiros e restantes utentes da via pública.

A PSP apela, por isso, ao cumprimento rigoroso dos prazos legais de inspeção, como contributo para estradas mais seguras.

Conselhos da PSP aos condutores:

  • Realizar a IPO atempadamente, verificando a data-limite no certificado de matrícula e agendando a inspeção com antecedência, lembrando que esta pode ser feita nos três meses anteriores à data indicada;
  • Fazer uma pré-verificação do veículo antes da inspeção, confirmando o estado dos pneus, travões, suspensão, direção, iluminação, limpa-para-brisas, espelhos retrovisores, cintos de segurança e equipamentos obrigatórios;
  • Manter o veículo em bom estado, através de manutenções regulares, garantindo o cumprimento das normas de segurança e emissões.
  • Usar sempre o cinto de segurança, em todos os lugares do veículo, e recorrer a sistemas de retenção adequados para crianças;
  • Adaptar a condução às condições meteorológicas e ao estado da via, reduzindo a velocidade e aumentando a distância de segurança em caso de chuva;
  • Planear as viagens, evitando deslocações desnecessárias em situações de mau tempo e consultando as previsões meteorológicas;
  • Ser visível e previsível na estrada, sinalizando manobras e respeitando os limites de velocidade;
  • Não utilizar o telemóvel durante a condução;
  • Respeitar todos os utilizadores da via pública.

A PSP reforça que a adoção destes comportamentos é fundamental para reduzir a sinistralidade rodoviária e salvar vidas.

