Retomadas buscas por pescadores desaparecidos em Caminha

16 dez, 2025 - 09:11 • João Malheiro
Foram retomadas esta terça-feira as buscas para encontrar os três pescadores desaparecidos desde domingo, num naufrágio no mar ao largo de Caminha.
O mau tempo dificultou o trabalho às equipas de busca e salvamento esta segunda-feira. Foram encontrados apenas alguns vestígios da embarcação, segundo o capitão do Porto de Caminha. O navio "Vila de Caminha" terá sofrido uma avaria mecânica na tarde deste domingo, o que levou ao acidente. Escaparam com vida dois pescadores - entre eles o mestre da embarcação. O outro sobrevivente de nacionalidade indonésia, continua internado nos Cuidados Intensivos do hospital de Viana do Castelo, com prognóstico reservado.