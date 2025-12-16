Seis arguidos após buscas na Câmara de Mirandela

16 dez, 2025 - 18:36 • Ricardo Vieira
A Polícia Judiciária realizou esta terça-feira buscas na Câmara Municipal de Mirandela e em várias empresas da região.
Seis pessoas, entre as quais o vereador do urbanismo, foram constituídas arguidas, indica a Polícia Judiciária (PJ), em comunicado.
Em causa estão crimes de prevaricação, participação económica em negócio e violação das regras urbanísticas.
No mira da investigação estão procedimentos de contratação pública na área do urbanismo, adianta a PJ.
Durante as buscas "foram já localizados e apreendidos elementos probatórios relacionados com os ilícitos em investigação".
O inquérito é tutelado pelo Ministério Público, DIAP do Porto.