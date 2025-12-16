Ouvir
Um morto e quatro desaparecidos em naufrágio de embarcação de pesca em Aveiro

16 dez, 2025 - 13:57 • João Malheiro com Lusa

Um pescador morreu e outros quatro estão desaparecidos após a embarcação em que seguiam ter naufragado hoje de manhã a cerca de 370 quilómetros de Aveiro.

Um pescador morreu e outros quatro estão desaparecidos após a embarcação em que seguiam ter naufragado hoje de manhã a cerca de 370 quilómetros de Aveiro, revelou à Lusa fonte da Marinha.

Segundo a fonte, a vítima mortal é o pescador que se encontrava em paragem cardiorrespiratória quando foi resgatado por tripulantes de uma outra embarcação.

De acordo com a Marinha, decorrem agora buscas por quatro tripulantes, dos sete que iam abordo da embarcação.

Três indivíduos encontravam-se a bordo de uma balsa salva-vidas e foram resgatados no local. Um deles estava em paragem cardiorrespiratória e não resistiu.

A embarcação terá sofrido uma entrada de água enquanto navegava a mais de 200 milhas náuticas (aproximadamente 370 quilómetros) de Aveiro.

Todos os tripulantes têm nacionalidade indonésia.

"Neste momento estão a decorrer buscas pelas restantes vítimas no local, através de uma embarcação de pesca e de um navio mercante, tendo também sido ativados o NRP Figueira da Foz e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa", esclarece a Marinha.

[Notícia atualizada às 15h00 com a informação da morte de um dos tripulantes resgatados]

