Um morto e quatro desaparecidos em naufrágio de embarcação de pesca em Aveiro

16 dez, 2025 - 13:57 • João Malheiro com Lusa
Segundo a fonte, a vítima mortal é o pescador que se encontrava em paragem cardiorrespiratória quando foi resgatado por tripulantes de uma outra embarcação.
De acordo com a Marinha, decorrem agora buscas por quatro tripulantes, dos sete que iam abordo da embarcação.
Três indivíduos encontravam-se a bordo de uma balsa salva-vidas e foram resgatados no local. Um deles estava em paragem cardiorrespiratória e não resistiu.
A embarcação terá sofrido uma entrada de água enquanto navegava a mais de 200 milhas náuticas (aproximadamente 370 quilómetros) de Aveiro.
Todos os tripulantes têm nacionalidade indonésia.
"Neste momento estão a decorrer buscas pelas restantes vítimas no local, através de uma embarcação de pesca e de um navio mercante, tendo também sido ativados o NRP Figueira da Foz e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa", esclarece a Marinha.
[Notícia atualizada às 15h00 com a informação da morte de um dos tripulantes resgatados]