Acidente

Um morto em atropelamento ferroviário que cortou a Linha do Minho em Viana do Castelo

16 dez, 2025 - 17:06 • Lusa

O atropelamento aconteceu numa zona onde não havia atravessamento autorizado e a cerca de 600 metros da estação de Areosa.

Um homem de 38 anos morreu esta terça-feira na sequência de um atropelamento ferroviário na Linha do Minho, na freguesia de Areosa, em Viana do Castelo, estando a circulação cortada desde as 14h47, revelou a proteção civil.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho adiantou que foram mobilizados para o local três viaturas e 12 operacionais dos Bombeiros Voluntários e Sapadores de Viana do Castelo, a Viatura de Emergência Médica (VMER) estacionada no hospital de Santa Luzia, a PSP e a Infraestruturas de Portugal (IP).

À Lusa, fonte da IP referiu que o comboio ligava as cidades do Porto e Valença e o atropelamento aconteceu numa zona onde não havia atravessamento autorizado e a cerca de 600 metros da estação de Areosa.

