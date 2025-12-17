Avião aterra de emergência no Aeroporto de Faro

Um avião da companhia aérea britânica Jet2, que voava entre Londres e Fuertventura, nas ilhas Canárias, declarou hoje emergência e aterrou em segurança no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) do Algarve, "o alerta foi dado pelo comandante da aeronave às 10h24, tendo a mesma aterrado em segurança pelas 10:47".

O Boeing 737-86N, com 179 passageiros a bordo, tinha descolado do aeroporto de Stansted, em Londres, no Reino Unido, e tinha como destino Fuertventura, nas ilhas Canárias.

"Face à declaração de emergência do comandante, foi ativado o Plano Prévio de Intervenção para o aeroporto Gago Coutinho, no seu nível vermelho, um plano preventivo que define e mobiliza vários meios da Proteção Civil", especificou a fonte.

Após o alerta do comandante da aeronave, o protocolo de segurança aérea foi ativado e o voo recebeu prioridade para aterrar, tendo sido direcionado para a pista, onde já estavam mobilizados os serviços de emergência do aeroporto.

No total foram mobilizados 94 operacionais com o apoio de 41 veículos, concluiu a fonte da Proteção Civil.

Não foi divulgado o problema que obrigou a esta aterragem de emergência.