Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 17 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Avião aterra de emergência no Aeroporto de Faro

17 dez, 2025 - 11:37 • Lusa

Um avião da companhia aérea britânica Jet2, que voava entre Londres e Fuertventura, nas ilhas Canárias, declarou hoje emergência e aterrou em segurança no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

A+ / A-

Um avião da companhia aérea britânica Jet2, que voava entre Londres e Fuertventura, nas ilhas Canárias, declarou hoje emergência e aterrou em segurança no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) do Algarve, "o alerta foi dado pelo comandante da aeronave às 10h24, tendo a mesma aterrado em segurança pelas 10:47".

O Boeing 737-86N, com 179 passageiros a bordo, tinha descolado do aeroporto de Stansted, em Londres, no Reino Unido, e tinha como destino Fuertventura, nas ilhas Canárias.

"Face à declaração de emergência do comandante, foi ativado o Plano Prévio de Intervenção para o aeroporto Gago Coutinho, no seu nível vermelho, um plano preventivo que define e mobiliza vários meios da Proteção Civil", especificou a fonte.

Após o alerta do comandante da aeronave, o protocolo de segurança aérea foi ativado e o voo recebeu prioridade para aterrar, tendo sido direcionado para a pista, onde já estavam mobilizados os serviços de emergência do aeroporto.

No total foram mobilizados 94 operacionais com o apoio de 41 veículos, concluiu a fonte da Proteção Civil.

Não foi divulgado o problema que obrigou a esta aterragem de emergência.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 17 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?